Prueba el modo oscuro de Facebook ; aprende a activarlo en iOS y Android (VIDEO)

El modo oscuro se ha convertido en un popular diseño que muchos aman. La idea original fue pensada para que los usuarios tuvieran una mejor visualización del contenido en espacios de poca iluminación, y para ahorrar batería, pero actualmente muchos simplemente lo activan porque les gusta como se ve. Si eres uno de ellos debes saber que ya está disponible la opción de dark mode para las apps de iOS y Android de Facebook.

Facebook ya contaba con el diseño de modo oscuro para la versión de escritorio de su red social. Asimismo, lleva un tiempo ofreciendo esta opción para otras plataformas que pertenecen a la misma compañía, por ejemplo para WhatsApp y Messenger. Ahora finalmente ha decidido poner disponible esta configuración para las apps.

La nueva opción para las aplicaciones móviles de la red social se dio a conocer a través de un tweet publicado por la investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong, quien compartió un video realizado en colaboración con Facebook.

"Sabemos que la gente ha estado pidiendo el modo oscuro y no tendrán que esperar mucho más. La gente comenzará a ver la opción en la configuración de su aplicación de Facebook a medida que la implementemos globalmente durante las próximas semanas", dijo un portavoz de la compañía a través de un comunicado.

Cómo habilitar el modo oscuro en Facebook

Para activar el modo oscuro para Facebook en iOS y Android solo tienes que seguir estos pasos:

Abra la aplicación de Facebook en tu teléfono. Es importante que estés seguro de que tienes la última versión.

Ve al menú principal, (está representado por las tres líneas en la parte superior de la pantalla).

Busca la opción de Configuración y privacidad y da clic.

Si eres parte de la prueba, pues por ahora solo algunos usuarios están recibiendo esta opción, el modo oscuro aparecerá entre Tu tiempo en Facebook e Idioma.

Ahora solo tienes que habilitarlo dando clic en Activado.

Recuerda que puedes configurar el modo oscuro de manera manual, siguiendo los pasos que te mencionamos o, bien, puedes optar por elegir la función de Sistema que ajustará el diseño con base en la configuración del sistema de tu teléfono.

No hay alguna razón por la cual la app permita o no a ciertos usuarios acceder a este diseño por lo que, si no lo ves en tu menú, no queda más que esperar a que llegue la actualización correspondiente.

También te recordamos que el dark mode ya está disponible en la versión de escritorio y que, si quieres activarlo, solo debes ir al menú principal, lo encuentras en la parte superior derecha de la pantalla. Al dar clic te aparecerá una lista de opciones, elige Preferencias de visualización y, ahí, activa o desactiva el modo oscuro.

Modo oscuro en otras apps

Como ya te mencionamos Facebook ya había lanzado el modo oscuro en otras de sus plataformas, incluyendo Instagram y WhatsApp, si quieres habilitarlo a continuación te explicamos cómo:

Para Instagram, abre la app en tu teléfono móvil, no importa si usas iPhone o Android, solo cerciórate de que cuentas con la última versión disponible. En la pantalla principal, busca el icono de perfil, está ubicado en la parte inferior derecha, dale clic.

Una vez ahí entra a la opción de Menú, es decir pulsa en las tres líneas horizontales situadas en la esquina superior derecha. Te aparecerá un nuevo menú en donde deberás buscar la opción de Configuración.

Una vez que le hayas dado clic selecciona el apartado de Tema. Entonces te aparecerán tres opciones: Claro, el tema que ves por defecto, Oscuro, es decir el modo oscuro o Dark Mode y Predeterminado del Sistema, en este caso Instagram activará el modo oscuro según tu sistema operativo Android o iOS lo haga, y lo quitará igualmente según tus preferencias.

Y para WhatsApp tienes que abrir la app dar clic en el menú principal y elegir Ajustes en Android y Configuración en iPhone. Luego elige la opción de chats y, en la nueva lista, da clic en Tema. Ahí podrás elegir entre Claro y Oscuro.

Facebook is publicly testing Dark Mode! ?



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP