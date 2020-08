Anuncia Barbosa mil millones para nuevo penal en Cholula (VIDEO)

El gobierno de Puebla invertirá en 2021 alrededor de mil millones de pesos en la construcción de un penal en Cholula, además de que hará las gestiones para vender el terreno donde está el de Tehuacán, y con los ingresos construir uno nuevo; mientras que el de San Miguel no se podrá llevar a cabo, pues la Federación no quiso dar recurso para ello, así lo dio a conocer el mandatario Miguel Barbosa.

En conferencia virtual, el titular del Ejecutivo estatal detalló que eran tres los proyectos que contemplaba su gestión para desarrollar -en cuanto a la construcción de Penales y Centros de Reinserción Social (Cereso)-, con el objetivo de desahogar la saturación que algunas cárceles en el estado ya presentan, sin embargo, aclaró que de eso, hubo uno que está virtualmente descartado.

Este es el proyecto que, contemplaban, dividiría al Penal de San Miguel en la capital poblana, mismo para el cual pidió a la Federación una cantidad mil 500 millones, mientras que el Ejecutivo pondría el resto para la construcción de este centro, por otra parte, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comentaron que no había dinero para ningún proyecto en Puebla por parte del Ejecutivo federal.

En tanto, comentó que para 2021 contempla hacer el penal en Cholula con una inversión de mil millones, donde se ubicará en un terreno de 10 hectáreas para su edificación y así puedan solventar la situación en cárceles, mismo que ayudaría a recibir reos del Cereso de San Pedro Cholula, no obstante, se proyectará inicie hasta el próximo año.

El tercer penal contemplado por la gestión de Barbosa Huerta,¿ es en Tehuacán, en donde explicó se hará una especie de canje, que consiste en vender el terreno donde está el Cereso de dicha zona, actualmente en medio de la ciudad, y con el recurso de éste, construir uno nuevo en las afueras del municipio, con dinero de inversión privada.

“El federal, el Gobierno de México, no tiene dinero, pedí mil 500 millones y me dijeron que no tienen dinero, nosotros lo vamos a hacer en Cholula con inversión de mil millones en el 2021, vamos a ubicar 10 hectáreas y lo vamos a hacer, y el de Tehuacán se pretende hacer una especie de canje, vender el terreno donde está el actual reclusorio y que con ese se construya uno nuevo”, dijo.

Barbosa Huerta, por otra parte, recriminó que el Gobierno federal no haya aportado nada de recurso para obras en Puebla, pues acotó que no se tiene un solo peso en proyectos de obra pública o infraestructura para invertirlo en el estado, situación por la que el Ejecutivo ejercerá su propio recurso en sus obras.

Inyectará gobierno 40 millones a la escuela de la Célula

Finalmente, el mandatario comentó que se contempla también invertir 40 millones de pesos en una escuela que se construyó dentro de la Célula, en el municipio de Oriental, donde desde hace años se mantiene en construcción una fábrica de armamento militar, aunque también tiene una escuela que incluye diferentes niveles educativos.

Cabe destacar que en octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó esta zona para supervisar el avance de la construcción de este proyecto, el cual empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y sigue en proceso, toda vez que ha comentado el mandatario poblano que aún no hay una fecha exacta para su conclusión.