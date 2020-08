CNDH interpone recursos vs Nueva Ley de Educación

La Comisión, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, inició el proceso al considerar que no se respetan los derechos humanos, por los capítulos en materia de educación indígena, educación inclusiva y el sistema educativo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación del Estado de Puebla, por los capítulos en materia de educación indígena, educación inclusiva y el sistema educativo, por lo que será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva el caso.

El organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra presentó el pasado viernes una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Educación Pública de Puebla, promovida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al considerar que no se respetan los derechos humanos.

La presidenta de la CNDH señaló que el capítulo VI “De la educación indígena”, abarcando los artículos 46 a 48, y capítulo VIII “De la educación inclusiva”, abarcando los artículos 51 a 56, pertenecientes al Título Segundo “Del Sistema Educativo Estatal” de la Ley de Educación del Estado de Puebla”, violan los derechos humanos de los estudiantes.

En ese sentido, la CNDH solicitó al Congreso del Estado de Puebla un informe detallado, en un plazo de 15 días hábiles, de toda la documentación relacionada a la aprobación de las modificaciones a la Ley de Educación, como lo son actas de las sesiones donde se aprobó, las iniciativas presentadas, diarios de debates y resultados de la votación, entre otros.

Por otra parte, también solicitaron el poder Ejecutivo local una copia del Periódico Oficial en donde se haya publicado las reformas a la Ley de Educación; además, se advirtió que, en caso de no cumplir con los plazos establecidos, serían acreedores de una multa, pues consideran que el asunto es de extrema urgencia.

Cabe destacar que no es la primera vez en esta legislatura que la CNDH presenta una acción de inconstitucionalidad, pues el año pasado se pronunció en contra de las modificaciones al Código Civil del Estado por no aprobar el matrimonio igualitario, dicho proceso ha quedado en el olvido de la SCJN, pues a más de un año de haber sido presentada, no se ha tenido respuesta alguna.