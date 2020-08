Beneficiarios de Peña Nieto huyen del PRI; Néstor Camarillo es el pretexto

Los priistas beneficiados por el expresidente Enrique Peña Nieto abandonaron al partido con el cambio de la dirigencia estatal del PRI en Puebla, tanto Juan Manuel Vega Rayet y Germán Sierra, ex delegados federales, señalaron que la cúpula priista a nivel nacional y local ha ‘secuestrado’ al partido, dejándose guiar por sus intereses.

Si bien actualmente no eran considerados priistas que marcaran la diferencia en cuanto al panorama político del partido, tuvieron su época de gloria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, el ex presidente del tricolor también pasa por momentos difíciles tras la denuncia de actos de corrupción realizada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

En total, fueron ocho perfiles los que salieron del partido la semana pasada, los cuales son Marisol Calva, German Sierra Sánchez, Adela Cerezo Bautista, Juan Manuel Vega Rayet, Antonio Hernández y Genis, Armando Díaz Arteaga, Jorge Manuel Miravete Aguilar y Osbaldo Gerardo José Corte Ramírez.

Juan Manuel Vega Rayet

Sin duda, uno de los perfiles con más trayectoria de los ocho que salieron, fungió como delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2011 a 2018, recientemente era contendiente por la dirigencia estatal del partido, la cual quedó en manos de Néstor Camarillo.

A finales de los años 90, Vega Rayet tuvo varios cargos al interior del partido, como delegado federal, secretario de Administración y Finanzas, entre otros, lo cual lo llevó a ser presidente municipal de Izúcar de Matamoros en el periodo de 1999-2001; también se desempeñó como diputado local por el distrito 14 en el periodo de 2002 a 2005.

Germán Sierra Sánchez

Su último cargo de elección popular fue Senador desde el año 2000 al 2003, cargo que ostentó anteriormente en los periodos de 1991-1994 y 1994-1997; además, fue diputado local en 1989 y diputado federal de 1985 a 1988; Germán Sierra Sánchez también fue precandidato a la gobernatura de Puebla en 1998 sin lograr su cometido.

Sierra Sánchez era un hombre de confianza para el priismo, pues tuvo distintos cargos gubernamentales, fue Delegado Estatal del Issste en 1989, delegado estatal de la Sedesol en 1997 y 1998, delegado de la Sagarpa en Puebla en 1999, y secretario de Desarrollo Rural de Puebla en el gobierno de Melquiades Morales Flores.

Adela Cerezo Bautista

Adela Cerezo Bautista fue diputada federal del 2000 al 2003, siendo parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en dos ocasiones; también fue diputada suplente de la LIV Legislatura del Congreso de Puebla, pero nunca tomó protesta.

De 1990 a 1992 fue titular de la Contraloría en el municipio de Puebla, posteriormente fue secretaria de la Contraloría General del gobierno de Puebla en ese mismo año; dentro del partido, ostentó el cargo de secretaria de organización del CDE del PRI en Puebla y secretaria técnica de la Comisión de Honor, Justicia y Política del CDE del PRI en Puebla, entre otros.

Antonio Hernández y Genis

Fue diputado local de 1984 a 1987, director de prestaciones sociales del gobierno de Puebla, contralor interno de Liconsa, director de Análisis de la Coordinación General de Política Social Sedesol, dentro de su partido fungió como secretario de Divulgación Ideológica del CDE, director de la Escuela de Cuadros del partido en 1995 y 1996.

Marisol Calva

El único cargo relevante que ha tenido Marisol Calva fue el nombramiento como secretaria de Operación Política del PRI estatal, fue ex candidata a diputada local en 2018, pero fue arrasada por Morena. Politóloga con maestría en Gobierno y Administración Pública y no ha ostentado un cargo gubernamental.

Renuncia la pipitilla

Los otros tres integrantes del PRI que renunciaron no son más que ‘pipitilla’ del partido que han tenido participaciones esporádicas: Jorge Miravete Aguilar fue coordinador del Programa Coinversión Social de la Sedesol mientras estaba al frente Juan Manuel Vega Rayet; Armando Díaz Arteaga, priista de la vieja guardia que tomó un poco de popularidad en 2018, cuando lo posicionaban como posible dirigente estatal, aunque no tuvo respaldo de grandes cuadros; y Gerardo José Corte Ramírez, de quien no se tiene datos.