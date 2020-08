¡Al ataque! Angelópolis se desborda; empresarios prometen que sólo fue el 30 %

El director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés de la Luz Espinosa, desmintió que la Plaza Angelópolis luciera “abarrotada” el sábado pasado, pues señaló que no se rebasó el 30 por ciento de aforo, el cual es de aproximadamente 22 mil personas. Además, para no sobrepasar dicha cantidad, se comenzaron a cerrar las instalaciones, provocando las largas filas a las afueras del centro comercial.

En entrevista con CAMBIO, el director de la Acecop desmintió que las plazas comerciales, como Angelópolis y Galerías Serdán, estuvieran abarrotadas de poblanos, por lo que mencionó que sólo fue un tema de perspectiva que generaron los internautas ante las fotografías compartidas en redes sociales, mencionando que no se estaba respetando el aforo permitido del 30 por ciento en este sábado.

“Se está generando un tema de desinformación, al tomar estas fotografías lo hacen en zonas donde se ve, en perspectiva, mucha gente, pero no es así. Estamos respetando el aforo que nos pide el Gobierno del Estado, en ningún momento se rebasó la cantidad de personas permitidas, y de igual manera, para prevenir llegar al 30 por ciento, se comienzan a cerrar por unos minutos las plazas, con el fin de controlar el flujo de asistentes”, aclaró Andrés de la Luz.

Ante ello, el director de la Acecop mencionó que, el día sábado, Angelópolis tenía al mismo tiempo un total de 13 mil personas, cuando su aforo permitido al 30 por ciento son 22 mil asistentes, el cual se saca por los metros cuadrados que tiene el recinto, por ello, se comenzó a cerrar la plaza por 20 minutos y abrir durante 10 minutos, repitiendo este proceso con el fin de controlar el flujo de asistencia, por lo que aclaró el motivo por el cual, para ingresar a este recinto, se estaban haciendo largas filas para estacionarse.

“En unas fotografías se vio que la gente hacía fila para entrar a la plaza en su vehículo, pero fue para controlar el flujo, no porque estuviera llena la plaza. Teníamos 13 mil personas al mismo tiempo, por eso pedimos cerrar no sólo Angelópolis sino otras plazas. Cuando se comienza a dar ese 30 por ciento, se empiezan a cerrar los accesos por 20 minutos y luego volvemos a abrir 10 minutos, así sucesivamente, pero en ningún momento rebasamos el 30 por ciento”, afirmó.

Además, señaló que también se empezó a controlar el acceso a restaurantes dentro de las plazas comerciales, además de aclarar que las filas que se pide que los poblanos realicen para ingresar a Palacio de Hierro y otros locales, son parte de los protocolos de sanidad y no por temas de que sus instalaciones se encuentren llenas. Sin embargo, mencionó que si el estacionamiento de Angelópolis se veía lleno, fue porque algunas zonas están inhabilitadas para estacionarse.

En este tema, aclaró que cada tienda departamental cuenta con una aplicación en donde su sistema de vigilancia tiene acceso para observar el flujo de personas, pues se tiene contabilizado cuántos entran y salen, con el fin de conocer su capacidad y controlar el 30 por ciento de aforo permitido.

Por otro lado, Andrés de la Luz hizo un llamado a la población a no asistir a las plazas para salir a pasear con la familia, pues recordó que todavía la pandemia no está controlada y recalcó que, por ello, no están buscando desobedecer lo que el gobierno estatal emitió en los decretos de reactivación económica, pues aseguró que lo que menos quieren es volver al cierre obligado.

Por último, el director de la Acecop señaló que se han mantenido pláticas con la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, quien está enterada del flujo y la capacidad de cada plaza comercial ante esta Nueva Normalidad en la que dicho sector está involucrado, pues puntualizó que en ningún momento se han desobedecido las normativas que el gobierno de Puebla emitió en esta reactivación económica, señalando que continuarán acatando cualquier indicación que el mandatario estatal emita. con el fin de cuidar y salvaguardar la vida de los poblanos.