VIDEO: Ordena Barbosa a Segob aplicar clausuras por violación de aforos en plazas comerciales

Pese a que el Gobierno de Puebla registró por segundo fin de semana consecutivo una violación al aforo permitido en establecimientos, centros comerciales y tiendas departamentales, la Secretaría de Gobernación, Protección Civil y DPRIS no hicieron ninguna clausura temporal pues solo dialogaron con los infractores, por ello el mandatario Miguel Barbosa instruyó a que apliquen sanciones y no solo platiquen.

En conferencia de prensa el mandatario estatal reveló que durante el fin de semana nuevamente las tiendas departamentales, centros comerciales, establecimientos y servicios registraron un aforo más allá del permitido que es de un tercio de capacidad, situación por la que no se acató el decreto del ejecutivo.

En este sentido refirió que de esta manera el estado no caminará para que la pandemia de tregua, al contrario y esto derivara en un posible caso a que los comercios tengan que volver a cerrar sus cortinas por un rebrote de contagios, además reconoció que no se tiene la suficiente autoridad para impedir la irresponsabilidad de empresarios y poblanos.

“No se está cumpliendo lo del tercio de aforo, a mi me habló gente que iban a los centros comerciales, a los súper y estaban repletos, es decir con un comportamiento no adecuado, y violan los decretos los dueños y empresas de los establecimientos, así no vamos a caminar, no es posible que tengamos ese actuar”, dijo.

Aunado a esto el secretario de Gobernación, David Méndez informó que a pesar de que DPRIS, Protección Civil y la dependencia a su cargo pueden hacer clausuras no se aplicó ninguna de estas medidas de cierre temporal por 3 horas, pues solamente se dialogó con los responsables, ante esto el gobernador lo instruyó a que se apliquen las sanciones y se deje de platicar con los infractores.