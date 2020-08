Acción de inconstitucionalidad de CNDH nada tiene que ver con el consorcio universitario: Barbosa

El gobernador aclaró que no es por lo que han llorado los rectores del consorcio universitario debido al tema de las universidades privadas.

El gobernador Miguel Barbosa apuntó que el acto de inconstitucionalidad que inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es por un tema participación de comunidades indígenas no por lo que han llorado los rectores del consorcio universitario, además de que apuntó acatarán el resolutivo que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En conferencia de prensa el mandatario estatal comentó que la acción de inconstitucionalidad se refiere a artículos que tiene que ver con participación de comunidades indígenas, por lo cual acotó se revisará y será la SCJN quien dé el resolutivo sobre este tema, por lo que aclaró que no es por los temas de las universidades privadas.

En este sentido explicó que no se reabrirá a nivel estatal la discusión que se hizo desde el consorcio universitario, quienes lloraron cuando se aprobó esta ley desde el legislativo hace algunos meses, por lo que el mandatario estatal aclaró que no se pone a discusión nada y el acto antes referido es por acciones sobre temas indígenas no privados.

Finalmente Barbosa Huerta sentenció que seguirán en defensa de la ley porque considera que esa nueva que hicieron y aprobaron a nivel estatal no viola ningún derecho humano como consideró la CNDH, aunque acatarán lo que determine la Suprema Corte.

“La acción de inconstitucionalidad se refiere a artículos que tiene que ver con participación de comunidades indígenas que se revise y que la Corte se pronuncie sobre este asunto, no crean que tiene que ver con temas de universidades privadas, nada tiene que ver (...) nosotros defenderemos la ley porque consideramos que no es violatoria de ningún derecho humano y acataremos lo de la Corte decida”, dijo.