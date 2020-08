Barbosa presentará denuncia vs Lozoya tras acusaciones de soborno

A través de sus redes sociales el mandatario estatal rechazó trato alguno con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y lo retó a revelar pruebas o procederá legalmente por daño moral, esto tras implicarlo de haber recibido dinero para votar a favor de la Reforma Energética.





El Gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que es una persona honesta y rechazó nuevamente el haber recibido dinero por parte del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, además de que lo retó a este a presentar pruebas de lo que argumenta de lo contrario procederá legalmente por daños a la moral, esto luego de la noticia que dio Ciro Gómez Leyva en donde implica al mandatario estatal de haber recibido dinero para votar a favor de la Reforma Energética.



A través de sus redes sociales el mandatario manifestó que nunca ha tenido trato con el ex director de Petróleos de México (PEMEX) Emilio Lozoya con quien nunca ha hablado telefónicamente o visto en persona, expresando así que no tuvo ningún trato con él.



En este sentido reiteró que nunca hizo una gestión a favor de su hermano para un traslado de Guerrero a las oficinas de PEMEX, mismo que sigue como ingeniero en una planta de gasolina, asimismo nunca solicitó ningún monto económico para una participación a favor de la Reforma Energética.







En relación a lo informado por @CiroGomezL en su noticiero nocturno de Grupo Imagen, vuelvo a manifestar que nunca tuve ningún contacto con Emilio Lozoya, cuando él fue director de PEMEX, nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente.

— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) August 18, 2020





En tanto reto a Lozoya Austin a revelar pruebas de esta situación de lo contrario procederá legalmente por daño moral, además de que refrendó que su posición como líder de parlamento del PRD en 2015 era en contra de dicha reforma del presidente Enrique Peña Nieto, finalmente concluye mencionado que es alguien honesto y limpio.