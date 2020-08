Lozoya vs Barbosa: ex director de Pemex sí incluyó al gobernador en su denuncia por moches (VIDEO)

El mandatario negó las acusaciones y retó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a presentar pruebas del supuesto soborno que le dio en 2015 para votar a favor de la Reforma Energética, de lo contrario, presentará una demanda por daños a la moral

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, lanzó acusaciones absurdas en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta, al afirmar que siguió instrucciones del ex canciller, Luis Videgaray, entre ellas, se encontraba reubicar a su hermano, trabajador de Pemex, y pagarle 100 mil dólares.

Ante esto, el mandatario negó las acusaciones y retó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a presentar pruebas del supuesto soborno que le dio en 2015 para votar a favor de la Reforma Energética, de lo contrario, presentará una demanda por daños a la moral.

De acuerdo con información de Imagen Noticias, conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex funcionario federal incluyó una lista de siete ex diputados y senadores que fueron sobornados para que votaran a favor de la Reforma Energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Dentro de la lista se encuentra Miguel Barbosa, quien se desempeñaba como senador de la República y coordinador de la bancada de PRD, motivo por el cual se habría buscado su apoyo.

En las acusaciones de Emilio Lozoya, se señala que Luis Videgaray, uno de los principales operadores de Enrique Peña Nieto, lo instruyó para que cumpliera todas las peticiones de Barbosa Huerta.

Entre ellas, se encontraba que debía de trasladar al hermano de Miguel Barbosa, que se desempeñaba como trabajador de Pemex, hacia una terminal de almacenamiento, ubicada en Guerrero, además del pago de 100 mil dólares.

Emilio Lozoya aseguró que el entonces senador poblano había advertido que, en caso de que no se cumplieran sus demandas, organizaría una revuelta con los senadores del PRD para evitar la aprobación de la Reforma Energética.

Dentro del listado, también fueron incluidos Ricardo Anaya, ex diputado del PAN y ex presidente del partido, así como los ex senadores panistas, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle.

Emilio Lozoya también incluyó David Penchyna, quien era senador del PRD y que habría sido uno de los aliados del ex director de Pemex.

Barbosa Huerta no tuvo vínculos con Emilio Lozoya

El pasado 15 de julio, Miguel Barbosa Huerta negó que hubiera tenido vínculos con Emilio Lozoya y aceptado sobornos para que votara a favor de la Reforma Energética, sin embargo, destacó que su voto fue en contra.

Inclusive, previó que, en sus declaraciones, el ex director de Pemex lo incluyera, a pesar de que no existía ninguna relación entre ambos personajes o un apoyo para la reforma del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Barbosa Huerta también refirió, en aquella ocasión, que un asesor fue quien solicitó el pago de 500 mil pesos a cambio de su apoyo, usando su nombre para poder obtener un beneficio propio.



Según la declaración de hechos de Emilio Lozoya para buscar el criterio de oportunidad, se entregaron 80 mdp a 7 legisladores para que trabajaran en favor de la #ReformaEnergética ¿Cuándo, dónde y a quién se entregó ese dinero? Aquí los detalles: pic.twitter.com/Ruj2CKtkGr

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 18, 2020







Barbosa niega acusaciones

El gobernador Miguel Barbosa Huerta retó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a presentar pruebas del supuesto soborno que le dio en 2015 para votar a favor de la Reforma Energética, de lo contrario, presentará una demanda por daños a la moral; además, aseguró que no tuvo ningún trato con el ex funcionario peñista.

A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó que nunca ha tenido trato con el que fuera director de Petróleos de México (Pemex), Emilio Lozoya, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con quien nunca ha hablado telefónicamente o visto en persona, expresando así que no tuvo ningún trato con él por la cantidad que supuestamente le adjudican.

En este sentido, reiteró que nunca hizo una gestión a favor de su hermano para un traslado de Guerrero a las oficinas de PEMEX, e incluso aclaró que sigue como ingeniero en una planta de gasolina en dicho estado prueba de que no hizo tratos con él, asimismo nunca solicitó ningún monto económico para una participación a favor de la Reforma Energética.

"En relación a lo informado por @CiroGomezL en su noticiero nocturno de Grupo Imagen, vuelvo a manifestar que nunca tuve ningún contacto con Emilio Lozoya, cuando él fue director de PEMEX, nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente (...) Nunca solicité, ni recibí dinero alguno por mi participación en la reforma energética o en otra actividad legislativa", compartió en Tiwtter.

En tanto retó a Lozoya Austin a revelar pruebas de esta situación de lo contrario procederá legalmente por daño moral, además de que refrendó que su posición como líder dem parlamento del PRD en 2015 era en contra de dicha reforma del presidente Enrique Peña Nieto, finalmente concluye mencionado que es alguien honesto y limpio.

"Reto al señor Lozoya a presentar una sola prueba de ello, a cambio presentaré demanda por daño moral. Mi posición en la reforma energética fue públicamente en contra y de ello hay registros en el Senado; así como, la del grupo parlamentario que coordiné (...) Soy honesto, actúo de buena fe y estoy limpio", dijo.