No puedo rescatar ni un perrito más: directora Hogar Canino Vida Nueva

“Estamos en números rojos, ya no puedo rescatar a un perrito más porque no tengo ni alimento ni espacio para poder tenerlos”, dijo Maythe Peral, presidenta y fundadora de la Fundación Hogar Canino Vida Nueva, quien señaló que durante la pandemia, rescató a 100 perritos en situación de calle que fueron abandonados en la puerta.

En entrevista con CAMBIO, Maythe Peral compartió que su labor de rescatista de perros y gatos inició desde el año 2001, fundando el refugio Hogar Canino Vida Nueva, ubicado en Atlixco, Puebla, sin embargo, en este 2020 la pandemia por el COVID-19 provocó que sus labores de rescate se detuvieran, pues desde el mes de marzo hasta la fecha, fueron abandonados en la puerta de dicho refugio 100 perros, entre ellos, hembras con sus cachorros.

“En esta contingencia me dejaron en la puerta del refugio alrededor de 100 perritos, eran más mamás con sus cachorros, sé que hay más perritos abandonados, pero ellos llegaron así, tristemente al refugio, no tuve corazón para dejarlos a su suerte y ahorita ellos están esperando un hogar, pero de verdad, ya no tengo lugar para rescatar a más perritos, tengo 300 caninos, 100 gatos, dos marranitas y gallinas” lamentó Maythe.

Ante ello, por la cantidad de animales que tiene Maythe en su albergue y no tener los suficientes recursos para poder mantenerlos, hizo una campaña para convocar donativos, tanto económicos, como en especie, para poder continuar manteniendo a los perritos y gatitos de este refugio, pues señaló que, en promedio, se consumen 125 kilos de croquetas a la semana entre los caninos, ya que son cientos, y 60 kilos a la semana entre gatos.

De igual forma, reveló que su refugio es uno de los más grandes del estado, sin embargo, declaró que nunca ha recibido apoyo del Gobierno del Estado, por lo que se siente sola en esta labor de llevar alimento a sus animales.

También comentó que tiene un convenio con PETCO, el cual permite llevar a perros los días sábado y domingo, para que las personas puedan verlos y adoptarlos, sin embargo, lamentó que apenas adoptan dos a la semana, y es porque las personas prefieren a los cachorros o razas pequeñas, dejando sin ninguna esperanza a los ‘lomitos’ de talla grande, que también se deprimen al no encontrar un hogar.

Por último, Maythe Peral señaló que, a pesar de su amarga situación, se encuentra optimista, pues además de esperar el apoyo económico y donaciones de croquetas y productos de limpieza, para apoyarlos puedes ponerte en contacto con ella directo al número 222 766 2992.