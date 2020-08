Centros comerciales superaron aforo permitido el fin de semana

Por segundo fin de semana consecutivo, el gobierno de Puebla registró un desacato al aforo permitido en el Decreto de la Reapertura, pues centros comerciales y supermercados operaron a más de un tercio de capacidad, sin embargo, SEGOB, DPRIS y Protección Civil no hicieron ninguna clausura temporal, por lo que el mandatario Miguel Barbosa Huerta les instruyó que sancionen y no sólo dialoguen con los infractores.

En conferencia de prensa, el gobernador informó que, por segundo fin de semana, desde que se comenzó la reactivación económica en tiendas departamentales, centros comerciales, establecimientos y servicios, registraron un aforo de más de 30 por ciento, situación por la que no se acató el decreto del Ejecutivo, que establece que deben mantener sólo un tercio de capacidad.

En este sentido, refirió que si continúa esto, el estado no caminará para que la pandemia baje y el nivel de contagio no sea elevado, sino que al contrario, esto derivará a que todos estos deban cerrar nuevamente; además, reconoció que no se tiene la suficiente autoridad para impedir la irresponsabilidad de empresarios y poblanos.

“No se está cumpliendo lo del tercio de aforo, a mí me habló gente que iban a los centros comerciales, a los súper y estaban repletos, es decir, con un comportamiento no adecuado, y violan los decretos los dueños y empresas de los establecimientos, así no vamos a caminar, no es posible que tengamos ese actuar”, dijo.

Cabe recordar que el pasado lunes, debido a que tiendas departamentales y centros comerciales de Puebla no respetaron el Aforo Máximo, el Ejecutivo tomó la decisión de emitir un decreto para que Secretaría de Gobernación, DPRIS y Protección Civil hicieran operativos, cuya sanción en caso de desacato sería clausura temporal por tres horas a los establecimientos, hasta que corrigieran esta situación.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios (DPRIS), Protección Civil y la dependencia a su cargo no aplicaron ninguna de estas medidas de cierre temporal por tres horas, pues solamente se dialogó con los responsables y no se les dio ningún tipo de sanción.

Ante esto, el gobernador Miguel Barbosa los instruyó a que se apliquen las sanciones y se deje de platicar con los infractores, esto para que se tome en cuenta que puede haber clausuras aunque sean temporales y, de algún modo, obliguen a los establecimientos a respetar el aforo permitido, con base el Decreto Estatal emitido el pasado 7 de agosto.

El pasado viernes 7 de agosto, el gobierno de Puebla declaró iniciada la reapertura económica, en donde diversos establecimientos, como tiendas departamentales, centros comerciales, restaurantes, servicios y otros, podrían volver a abrir sus cortinas para el público, siempre y cuando regularán el aforo máximo de 30 por ciento o un tercio, como medida de prevención, mismo que no han respetado.