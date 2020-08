Sierra, Vega y Cerezo se lanzan vs Néstor Camarillo

Los tres beneficiarios del peñismo aseguraron que no hay oportunidades dentro del partido, ante una postura autoritaria que proviene desde el CEN

Germán Sierra, Juan Manuel Vega Rayet y Adela Cerezo Bautista se lanzaron contra el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, al señalar que únicamente es un personaje que sirve para los intereses de otros personajes, como el ex gobernador de Oaxaca, Jorge Murat, a quien señalaron por querer ganar candidaturas de cara al 2021.

En rueda de prensa, los ex priistas aseguraron que, en próximos días, más perfiles saldrán del partido por los mismos motivos, ya que consideran que no hay oportunidades, ante una postura autoritaria que proviene desde el CEN y consideran que no se han respetado los valores del partido.

Asimismo, retaron al dirigente estatal, Néstor Camarillo, que si comprueba que eran parte de una nómina del partido, ellos se retractarán de lo que han dicho, pero en caso de ser así, que se les entregue el dinero, pues no han recibido ni un solo peso por parte del CDE, lo cual sería un delito de su parte.

Además, declararon que Néstor Camarillo únicamente está subordinado a las órdenes de otros priistas, como el ex gobernador de Oaxaca, Jorge Murat, pues señalaron que se está entrometiendo en el CDE para poder ganar poco a poco el padrón de militantes y así imponer candidatos para el 2021.

Otra de sus inconformidades es en contra de la dirigencia nacional del PRI, pues señalaron que fue el autoritarismo de Alejandro Morena Cárdenas la principal de sus razones para decidir renunciar a su militancia; además, aseguraron que seguirán en la política, pero sin afiliarse a otro partido.

Finalmente, aseguraron que, pese a haber recibido invitaciones de otros partidos políticos para ser parte de sus cuadros, no buscarán una afiliación, pues su intención es hacer política, pero desde una perspectiva ciudadana, además destacaron que no han tenido ningún acercamiento por parte de Morena.