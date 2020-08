Reta Barbosa a Lozoya a presentar pruebas y lo demandará por daño moral

El Gobernador Miguel Barbosa reiteró el retó hacia el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin a presentar pruebas sobre la supuesta gestión que hizo a favor de un hermano del mandatario así como un soborno de 100 mil dólares, por lo que sentenció que no podrá presentarlas y aparte demandará al ex funcionario por daño moral.

En conferencia de prensan el mandatario estatal refrendó su posición sorber este tema pues acotó que nunca ha tenido contacto telefónico o presencial con el ex director de PEMEX, quien acusa que le dio 100 mil dólares al entonces senador del PRD para voltear a favor de la Reforma Energética.

Además de que comentó que no tuvo tratos para pedir una gestión a favor de un traslado de su hermano a las oficinas centrales de PEMEX, inclusive acotó que su hermano sigue laborando en las gasolineras de una empresa desde hace 20 años, situación que desmintió.

En tanto comentó que presentará una demanda por daño moral en contra de Lozoya Austin por mencionar esta situación que indicó es falsa, además de que lo volvió a retar a presentar pruebas, mismas que aseguró no tiene y no podrá presentar.

“Lo reto a que presente una sola prueba, yo no apareceré en ningún video o grabación nunca hable con Emilio Lozoya (...) Voy a presentar una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya”, dijo.