Doger tacha de incongruente a Claudia: no podrá reelegirse por su gobierno fallido (VIDEO)

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no logrará reelegirse, ya que tiene un gobierno fallido en la capital poblana, por temas como la inseguridad y la incapacidad de responder a la contingencia por el COVID-19, así lo consideró el priista Enrique Doger, quien además aseguró que no es tiempo de pensar en el proceso electoral.

En rueda de prensa, el ex alcalde señaló como incongruente que Claudia Rivera busque reelegirse cuando ha tenido muchas fallas en su gobierno municipal y ha sido muy criticada, por lo que consideró que no podrá ganar las elecciones, en caso de volverse a postular, pues no logró sus objetivos en seguridad y ha mostrado nula capacidad de respuesta durante la atención a la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, respecto a su posible candidatura para contender por la capital poblana, aseguró que es pronto para pensar en las elecciones, pero que llegará el momento en pensar en un futuro político, ya que, por el momento, es importante consolidar al partido desde la nueva dirigencia.

“No lo va a lograr porque el gobierno, lamentablemente, ha sido fallido. En general, los gobiernos de Morena, municipales y de la zona conurbada, han dejado mucho que desear y lo reflejan las encuestas cuando están en los últimos lugares de popularidad y de apoyo ciudadano”, destacó Enrique Doger.

Doger niega estar detrás de Néstor Camarillo

En otro tema, Enrique Doger respaldó el trabajo de Néstor Camarillo frente a la dirigencia estatal del PRI y negó que esté detrás del ex alcalde para dar órdenes, como lo acusaron un grupo de ex militantes, encabezados por Juan Manuel Vega Rayet; además, destacó que los únicos priistas importantes son los que se quedan en el partido.

Tras las acusaciones de los priistas que decidieron dejar las filas del partido, negó que esté dando órdenes a Néstor Camarillo, como lo habían asegurado, pues respaldó el trabajo que está haciendo el ex alcalde de Quecholac como un nuevo proceso de renovación interna, con nuevos perfiles.