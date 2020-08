Barbosa demandará a Lozoya por daño moral: miente a la FGR para salvarse (VIDEO)

El gobernador volvió a pedirle pruebas al ex funcionario peñista, mismas que aseguró no tiene y no podrá presentar, pues puntualizó que no estará en ningún video o audio que pruebe que recibió prebendas

El gobernador Miguel Barbosa Huerta demandará al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por daño moral; esto, pues aseguró que no tiene ninguna prueba sobre el supuesto soborno que pidió en 2015 para votar por la Reforma Energética y a favor de un puesto en el OPD para su hermano; mientras, refrendó que no ha tenido ningún trato con el ex funcionario, quien, consideró, le está mintiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) para no ir a la cárcel.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal refrendó su posición del pasado 15 de julio, sobre el tema de un supuesto pago que le dio el entonces director de Pemex, a través del operador de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en 2015, para coaccionar el voto a favor de la Reforma Energética desde la coordinación del PRD en el Senado.

Esto, pues reiteró que nunca ha tenido contacto telefónico o presencial con el ex director de Pemex, quien acusa que le dio 100 mil dólares al entonces senador del PRD. Del mismo modo, negó que haya tenido tratos para pedir una gestión a favor de un traslado de su hermano a las oficinas centrales de Pemex; inclusive, acotó que su hermano sigue laborando en las gasolineras de una empresa, donde trabaja desde hace 20 años.

Por ello, aseveró, presentará una demanda por daño moral en contra de Lozoya Austin, por mencionar esta situación que indicó es falsa, además de que lo volvió a retar a presentar pruebas, mismas que aseguró no tiene y no podrá presentar.

“Lo reto a que presente una sola prueba, yo no apareceré en ningún video o grabación, nunca hable con Emilio Lozoya (...). Voy a presentar una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya”, dijo.

Lozoya miente a FGR para no ir a la cárcel: Barbosa

Por otra parte, en entrevista para el Financiero Radio con Salvador García Soto, el mandatario estatal afirmó que Emilio Lozoya Austin le ha mentido a la Fiscalía General de la República con sus declaraciones para salvarse de ir a la cárcel.

Además, consideró que este asunto de las acusaciones no tiene ningún sentido, y por ello, reiteró que lo reta a presentar pruebas.

"Es un asunto de no tener sentido que presente una prueba, lo reto, es un asunto de tranquilidad personal, pero sí lo pienso demandar por daño moral; él tiene una estrategia y está engañando a la FGR, falseando hechos para poder salir en libertad, (...) a lo que me señala, es falso y cualquiera del Senado lo puede decir, puede decir cuál fue mi posición frente a la Reforma Energética, yo estoy tranquilo", dijo.

Finalmente, Barbosa Huerta refirió que, de ser necesario o de venir su nombre en la declaración judicial, acudirá él a aclarar esta situación que se le imputa, bajo los protocolos correspondientes.