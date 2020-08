Lozoya se retracta: borran de la denuncia supuesto soborno para Barbosa por 100 mil USD

Emilio Lozoya Austin no denunció al gobernador Miguel Barbosa Huerta por recibir dinero y sumar a la bancada del PRD en el Senado a cambio de votar a favor de la Reforma Energética, pues de acuerdo a la denuncia que interpuso ante la FGR, el ex titular de Pemex sólo mencionó que el ex senador le pidió reubicar a su hermano de una planta de Pemex.

Emilio Lozoya Austin no denunció al gobernador Miguel Barbosa Huerta por el supuesto caso de soborno para votar a favor de la Reforma Energética, pues en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República, sólo mencionó que el ex senador le pidió reubicar a su hermano, de una planta de Pemex, en Guerrero, a las oficinas centrales de la paraestatal, y no el ‘moche’ de 100 mil dólares.

Sólo fueron seis legisladores panistas los que recibieron parte de los 80 millones de pesos para que votaran a favor de la aprobación de la Reforma Energética del 2014, según lo relató el exdirector de Pemex, en la denuncia que presentó en ante la FGR, en donde también descartó que al gobernador Miguel Barbosa Huerta se le haya sobornado con dinero, a cambio de su voto a favor.

En la página 59, Lozoya denuncia formalmente por hechos delictivos a 17 personas, por sobornos para aprobar la Reforma Energética, pero nunca menciona el nombre del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien supuestamente había recibido 100 mil dólares.

Las personas denunciadas por el ex secretario de Pemex son: los tres ex presidentes de la República, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, así como el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

También denunció a seis ex senadores: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna Grub y Ernesto Cordero, pero no a Barbosa, pues también fue senador; asimismo, a dos ex candidatos a la presidencia de México: Ricardo Anaya y José Antonio Mead.

También a los ex directores de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, así como a Osiris Hernández, ex secretario particular de Anaya; Rafael Caraveo, ex funcionario del Senado y a la periodista, Lourdes Mendoza.

La petición de Barbosa

De las 60 páginas con las que cuenta el documento filtrado en redes sociales, sólo en la página 32 Lozoya menciona a Barbosa. El ex director de Pemex señala que Luis Videgaray le solicitó recibir a Miguel Barbosa para atender la petición de trasladar a su hermano a las oficinas centrales de Pemex, pensando que, de esta manera, obtendría su voto a favor de la Reforma Energética.

Dicha reunión se efectuó en agosto del 2014, en las oficinas centrales de Pemex, aunque el documento no señaló que esa era la condicionante para entregar su voto; en la misma página, señala que, entre el 3 y 5 de marzo del 2015, coincidieron en un viaje de Estado a Inglaterra, donde los dos eran parte de la comitiva del ex presidente Enrique Peña Nieto, donde platicaron y Miguel Barbosa le agradeció el cambio de su hermano.

“Luis Videgaray Caso me instruyó recibir al senador Miguel Ángel Barbosa Huerta y atender su petición, la cual consistía en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de Almacenamiento, en Guerrero, a las oficinas centrales, en la Ciudad de México. Dicha petición ya me la había adelantado Luis Videgaray Caso y su visión era que, a cambio de esto, el senador Barbosa no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética. Al concluir la reunión con el senador Barbosa, en las oficinas de la Dirección General de Pemex, en el mes de agosto de 2014, él sugirió que siguiéramos en contacto para temas de mutuo interés. Dicha petición fue atendida y dicho cambio fue realizado, de tal forma que el hermano comenzó a laborar en las oficinas centrales, a pesar de que su experiencia había sido primordialmente en campo. Entre el 3 y 5 de marzo del 2015, en una visita de Estado a Inglaterra, en la cual participé en la comitiva de Enrique Peña Nieto, y a la cual también asistió como invitado el senador Barbosa, pudimos platicar en algunos momentos de dicha gira. Me agradeció el cambio de su hermano”.

Con esto, se cayó la versión realizada en Imagen Noticias, conducido por Ciro Gómez Leyva, en el que indicó que Emilio Lozoya y Miguel Barbosa Huerta habían hecho un trato con la entrega de 100 mil dólares y el traspaso de su hermano a las oficinas centrales de Pemex.

Sólo panistas recibieron sobornos de Lozoya

Emilio Lozoya relata que Luis Videgaray sólo le ordenó entregar dinero en efectivo a seis legisladores de la oposición para que votaran a favor de la Reforma Energética, impulsada por el ex presidente Enrique Peña, todos panistas, descartando que Luis Miguel Barbosa se integrara en esa lista, ya que pertenecía al PRD.

En la lista de los legisladores, están Ricardo Anaya, siendo el único diputado federal, y los senadores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todos pertenecientes al Partido Acción Nacional.

El ex director de Pemex entregó una lista detallada con siete entregas de dinero, del 11 de diciembre de 2013 al 2 de abril de 2014, de las cuales, seis se realizaron en la calle Montes Urales, número 425, Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; y una en Torre Hares, ubicada en Avenida Ejercito Nacional, número 225, Miguel Hidalgo, Ciudad de México; en las siete entregas se repartieron un total de 68.7 millones de pesos.

Barbosa denunciará a Lozoya

Desde el pasado martes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que denunciará al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, bajo los cargos de daños a la moral por haberlo incriminado de haber recibido un soborno de 100 mil dólares y el traslado de su hermano a las oficinas centrales de la empresa nacional, a cambio de su voto a favor de la Reforma Energética.

Cabe destacar que el gobernador aseguró que Lozoya no había presentado ninguna evidencia fotográfica o videograbada donde fuera incriminado, mostrándose firme en su postura de no haber participado en los sobornos del gobierno de Peña Nieto.