FGR debe aclarar si es verídica la denuncia de Lozoya que se filtró: Roy Campos

Roy Campos señaló que se generó un juicio mediático en contra de las personas a las que incluyó dentro de su declaración, independientemente de si es el documento que se filtró es verdadero o no.

La Fiscalía General de la República deberá de aclarar si el documento de declaración del ex director de Pemex, Emilio Lozoya es verdadero o no, toda vez que se incluyen acusaciones de corrupción en contra de ex presidentes y actuales gobernadores, consideró el consultor político Roy Campos.

En entrevista con Informativo 102, el consultor político señaló que se generó un juicio mediático en contra de las personas a las que incluyó dentro de su declaración, independientemente de si es el documento que se filtró es verdadero o no.

Asimismo señaló que la publicación de dicho documento genera una imagen de corrupción en las anteriores administraciones federales, al incluirse a funcionarios de distintos gobiernos.

Según información de Imagen Televisión, Emilio Lozoya incluyó al gobernador Miguel Barbosa Huerta en la lista de ex senadores que habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética, sin embargo en su denuncia no señala que haya habido un pago a favor del entonces senador perredista.