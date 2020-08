Confirma Barbosa detención de Víctor Canaán y tres ex funcionarios de Tehuacán

Mencionó que se fueron señalados por malos manejos durante su función como servidores públicos, por lo que este día serán presentados ante un juez de control y éste determinará si son o no vinculados a proceso.

El gobernador Miguel Barbosa confirmó la detención de Víctor Canaán Barquet regidor del municipio de Tehuacán, así como otros tres ex funcionarios, la imputación de la que se les acusa, es irregularidades en su desempeño como servidores públicos por lo que serán presentados para ver si se les vincula o no a proceso.

En rueda de prensa el mandatario mencionó que existen órdenes de aprehensión en contra del regidor Víctor Canaán Barquet, la ex contralora municipal, Zamira Canaán Cerón; el ex tesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón, y la ex coordinadora de Adjudicaciones, Ana Lucía Sánchez Reyes, mismas que ya fueron ejecutadas.

En estos casos mencionó que se fueron señalados por malos manejos durante su función como servidores públicos, por lo que este día serán presentados ante un juez de control y éste determinará si son o no vinculados a proceso, sin embargo Barbosa Huerta mencionó que desconoce si hay más implicados o acusados por este mismo señalamiento.

Ayer fueron detenidos estas cuatro personas por la Fiscalía General del Estado, pues presentaron denuncias en su contra en la Fiscalía Anticorrupción.