Acuerda Barbosa en la CONAGO diálogo con Banobras y SHCP para renegociación de deuda pública

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que se mantendrán diálogos con Banobras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el tema de la renegociación de la deuda pública de Puebla, esto como parte de los acuerdos de la reunión de la CONAGO.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo refirió que dentro de la reunión ayer en San Luis Potosí de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se acordó que las entidades tendrían reuniones remotas con Secretarios de Finanzas estatales, la dependencia correspondiente y la empresa Banobras.

Esto con el objetivo de revisar su puede haber una renegociación de la deuda pública que dejaron los gobierno morenovallistas esto en el estado de Puebla, por lo que se mantendrán en dichas platicas, acordadas de la reunión de ayer.

“Cada estado tendrá dialogo, para ver si podemos hablar de renegociaciones desde esas vías las que sean procedentes (...) tendremos contacto con los secretarios de finanzas y gobiernos estatales con Banobras y el Secretario de Finanzas, Arturo Herrera”, dijo.

En tanto acotó que el único anuncio en materia COVID del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que se fortalecería el sistema de salud de todos los estados, sin embargo no hubo anuncios de recursos extras para combatir la pandemia, pues acotó que no hay recursos para ello, aquí destacó que al menos a nivel estatal no se recurrirá a deudas para este tema.