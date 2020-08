EN VIVO con Arturo Rueda: Al final no apareció el soborno a Barbosa y contraatacan con video de hermano de AMLO

Este jueves por la noche el director editorial de Diario CAMBIO, Arturo Rueda habla de que ya nadie se acuerda de la pandemia y todo es el caso Lozoya, en donde al final no apareció el soborno a Miguel Barbosa, Ricardo Anaya demanda y todos se deslindan del ex director de Pemex y contraatacan con video de hermano de AMLO.

Esta noche de jueves, Arturo Rueda directo de Diario CAMBIO nos trae una nueva emisión de su Informativo con lo más relevante de la jornada en el ámbito local, nacional e internacional, ya nadie se acuerda en México de la pandemia gracias al tema de Pemex y Lozoya, al final no apareció el soborno a Barbosa, ya que en la denuncia del caso Lozoya solo se habla de un favor y nada de dinero, por otra parte Anaya demanda y se deslinda del ex director de Pemex y la cosa está que arde porque hoy responde la derecha con un video del hermano de AMLO recibiendo dinero para la campaña presidencial.

Esta semana poco se ha hablado de la pandemia en México pero si del video y la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha involucrado a ex presidentes como Salina, Calderón y Peña Nieto en casos de corrupción, situación que ha acaparado la atención de todos, dejando de lado la crisis de salud por covid19 que vive el país

Emilio Lozoya se retracta; no denunció al gobernador Miguel Barbosa Huerta por recibir dinero y sumar a la bancada del PRD en el Senado a cambio de votar a favor de la Reforma Energética, pues de acuerdo a la denuncia que interpuso ante la FGR, el ex titular de Pemex sólo mencionó que el ex senador le pidió reubicar a su hermano de una planta de Pemex.

Otro de los involucrados en el caso Lozoya responde, esta mañana el expresidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó una demanda contra el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya por daño moral. A través de su cuenta en la red social de Twitter, Anaya Cortés publicó la carátula de su demanda que fue entregada a las 9:19 de la mañana.

Finalmente esta tarde, Carlos Loret de Mola exhibió a través de LatinUS los videos de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero para la campaña presidencial para las elecciones del 2018. En una de las grabaciones aparece el hermano del presidente recibiendo dinero del nuevo zar anticorrupción para las medicinas, David León.

