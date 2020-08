Barbosa canta victoria: se cayó la mentira de Lozoya porque soy honesto (VIDEO)

Se comprobó que soy un hombre honesto, limpio. Así cantó victoria el gobernador Miguel Barbosa Huerta tras comprobarse que en la denuncia de Emilio Lozoya no se le señaló por recibir un soborno de 100 mil dólares y la mención se redujo a la supuesta petición de un favor para su hermano.

En rueda de prensa, Barbosa Huerta mencionó que se comprobó su inocencia en una de las dos acusaciones que se le hicieron en días pasados, ahora pedirá a Pemex que emita un documento en el que informe el puesto que desempeña su hermano, ya que la otra denuncia que había en su contra, era por supuestamente solicitar un mejor puesto para su familiar.

También comentó que no descarta interponer una denuncia en contra de Lozoya Austin, en caso de que continúen las acusaciones en su contra, pero mencionó que está acostumbrado a que se le imputen falsos señalamientos, pues refirió que esa práctica se da con frecuencia entre la sociedad poblana.

“La denuncia de hechos de Emilio Lozoya en la que no aparezco, no fui señalado cometiendo un delito, exhibiré una constancia, que pediré a Pemex, para que establezca los lugares donde mi hermano ha estado desempeñando su trabajo como ingeniero en las diferentes plantas de gasolina, (…) no descarto ni una demanda, lo voy a valorar, pero quedó claro que soy un hombre honesto, que actúa de buena fe y estoy limpio”, mencionó.

En la denuncia que interpuso Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República, por el supuesto caso de sobornos para votar a favor de la Reforma Energética, omitió mencionar al titular del Ejecutivo estatal, tanto por el tema de los ‘moches’, como por una supuesta mejora laboral para su hermano, quien trabaja para Pemex.

En días pasados, el periodista Ciro Gómez Leyva señaló que Lozoya acusaba a Barbosa Huerta por pedirle 100 mil dólares, además de trasladar a su hermano de una terminal de almacenamiento de hidrocarburos, en Guerrero, a las oficinas centrales de la Ciudad de México.