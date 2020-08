Regidor Canaán y ex funcionarios de Patjane fueron detenidos por malos manejos: MBH (VIDEO)

Barbosa Huerta dijo que estas personas deberán hacer los trámites correspondientes, como cualquier ciudadano normal, pues a pesar de haber sido funcionarios no hay favoritismos

Las detenciones del regidor Víctor Canaán Barquet y tres ex funcionarios del municipio Tehuacán, fueron confirmadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien mencionó que los aprehendieron por manejos irregulares en su desempeño como funcionarios públicos, por lo que tendrán que ser presentados ante un juez de control para conocer su futuro legal.

En rueda de prensa, el mandatario estatal informó que Víctor Canaán Barquet, regidor de la comisión de Hacienda; la ex contralora municipal, Zamira Canaán Cerón; el ex tesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón, y la ex coordinadora de Adjudicaciones, Ana Lucía Sánchez Reyes, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado miércoles.

“Ayer se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión, fue contra el regidor de hacienda, el ex tesorero, la ex contralora y alguien más, vendrá la tramitología que la misma ley prevé, serán presentados ante un juez de control y determinará si se vinculan a proceso o no, tiene que ver con irregularidades en su desempeño como servidores públicos de Tehuacán”, refirió.

En la edición de ayer, CAMBIO documentó que las detenciones de Victor Canaán y Socorro Romero se efectuaron en Tehuacán, mientras que las de Canaán Cerón y Escobedo Calderón se llevaron a cabo en el municipio de Puebla, todos estos, por una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción.

Con lo anterior, ya suman cinco integrantes del Cabildo de Tehuacán que han sido detenidos, pues cabe recordar que, en noviembre pasado, el edil Felipe Patjane se encuentra recluido en el penal de Tepexi, de Rodríguez por supuesta usurpación de funciones, aunque todavía no se le ha comprobado esta imputación.