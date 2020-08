Harvard integra a Santiago Creuheras, subsecretario de Gestión Ambiental, al Consejo Directivo HAA

La Universidad de Harvard eligió como Director del Consejo Directivo Alumni Association (HAA) a Santiago Creuheras, quien fue egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y actualmente se desempeña como Subsecretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética en el Gobierno del Estado de Puebla.

A través de un comunicado de prensa, la prestigiosa universidad anunció que por primera vez en su historia, eligió por primera vez en su historia a un latinoamericano y mexicano como Director del Consejo Directivo HAA, tratándose del egresado de la UDLAP y actual Subsecretario de Gestión ambiental y Sustentabilidad Energética del Gobierno de Miguel Barbosa Huerta, Santiago Creuheras, el cual, se hará cargo de este puesto por un periodo de 3 años.

Cabe mencionar que el Consejo Directivo de Harvard es uno de los órganos de gobierno más importantes de esa prestigiosa universidad, en donde alrededor de 45 mil ex alumnos de Harvard en todo el mundo participaron en esta elección y quien resultó ganador Santiago Creuheras, pues obtuvo el respaldo de la Coalición de Exalumnos por la Diversidad que agrupa 13 asociaciones que promueven la diversidad, el apoyo a las minorías, la justicia social y los estudios étnicos al igual que el apoyo de Harvard Forward.

“He pasado una gran parte de mi vida en iniciativas de sostenibilidad y cambio climático, y me gustaría compartir este conocimiento y aumentar su importancia en Harvard. También me gustaría apoyar el servicio público y comunitario, y aumentar la colaboración internacional y construir puentes entre los alumnos de todas las escuelas de Harvard” mencionó Creuheras.

Today, I was elected to the @HarvardAlumni Board of Directors. Honored & proud to serve. Thank you @HarvardForward @harvarddiverse & others for your endorsement and support! https://t.co/36znMaOqkk #SocialJustice #Sustainability #EthnicStudies #ClimateChange #InternationalVoice