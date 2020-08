Genoveva adelanta que Barbosa exhibirá a otros dos panistas

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, adelantó que al menos dos panistas más serán acusados por parte de la FGE tras ser investigados, sin revelar los nombres de los involucrados o motivos de las indagatorias.

La líder del partido blanquiazul en la entidad poblana le dio la espalda a su predecesor en el cargo, Jesús Giles Carmona, tras haber sido vinculado a proceso por el uso de documentación falsa, al señalar que él tiene que hacerse responsable de sus actos.

Sin embargo, aseguró que se presentarán al menos dos vinculaciones a proceso más en contra de morenovallistas, acusando que se trata de un “circo” montado por el Gobierno del Estado ante los resultados que ha dado.

Huerta Villegas evitó dar los nombres de los perfiles que pueden ser vinculados a proceso, al asegurar que no cuenta con la información completa de sus casos, sin embargo, a principios de año, la SEP presentó 26 denuncias por la entrega de títulos irregulares, entre los que se encuentran el ex director del Sistema Estatal DIF, David Rosas Armijo, y Francisco Rodríguez Álvarez, ex diputado local y ex secretario de Desarrollo Rural, en el gobierno de Martha Erika Alonso.

“El gobernador va a querer poner a sus opositores como los malos, sabemos que emprenderán acciones en contra de dos personas y quién sabe cuántas más, esto es un circo”, manifestó.

Aseguró que dichas acciones tienen el objetivo de debilitar al partido que representa de cara al proceso electoral del próximo año, toda vez que los resultados del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Puebla, han dejado inconformes a los poblanos respecto a los gobiernos emanados de Morena.

Claudia Rivera enfocada en reelección, pese a malos resultados

En otro tema, Genoveva Huerta pidió la expulsión de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco de Morena, al asegurar que se encuentra más enfocada en buscar su reelección el próximo año, que en dar buenos resultados al frente del gobierno municipal.

Esto, después de asegurar que la administración municipal no ha atendido el problema de inseguridad ni la pandemia del COVID-19, pues incluso dentro del Ayuntamiento se han dado 116 casos de coronavirus y siete defunciones.

“Metida en su campaña y en amarrar la reelección que siente merecer, pese a sus nulos resultados y el caos en el que tiene sumida a esta ciudad”, dijo.