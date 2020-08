Comercios de artículos escolares, otros (más) arruinados por COVID

Los dueños de las papelerías de la 8 Oriente también sufren a consecuencia del COVID-19. Aunque tenían la esperanza de repuntar en las ventas con el inicio de clases, la realidad es que los padres de familia hacen compras de entre 70 y 150 pesos por útiles escolares. El negocio de mochilas también está en crisis, pues nadie compra estos insumos por las clases virtuales.

En entrevista con CAMBIO, los comerciantes y locatarios de negocios de papelerías, así como mochilas, del Centro Histórico, ubicados en la 8 Oriente, ante el regreso a clases virtual, apenas tuvieron un registro de ventas del 10 por ciento.

Ante ello, las dueñas de la papelería Jamer y la tienda de mochilas Cachibaches Ramlen calificaron esta temporada de regreso a clases como la peor desde que colocaron sus negocios, coincidiendo en que las fuertes ventas ya se perdieron, además de que, para poder recuperarse económicamente, les tomará un largo tiempo.

"Tuvimos bajas ventas, apenas logramos 120 pesos en un día"

La dueña de la papelería Jamer, siendo uno de los establecimientos de este giro, ubicado en la 8 Oriente del Centro Histórico, habló por todos sus compañeros comerciantes, pues señaló que, sin excepción, ninguno de ellos registró grandes ventas ante el regreso a clases virtual por la contingencia sanitaria.

"Todos esperábamos vender este fin de semana un poco mejor, pero no llegó mucha gente, apenas los padres de familia nos compraron unas libretas, colores y plumas, eso fue todo. No fue como antes que adquirían juegos geométricos, diccionarios, tijeras entre otras cosas, a ningún locatario nos fue bien, teníamos hasta lapsos de horas sin gente" señaló.

Ante ello, la empresaria poblana comentó que ni siquiera registró el 10 por ciento de ventas, como en años anteriores en esta época de regreso a clases, pues lo poco que pudieron vender, fueron listas escolares de entre 60 hasta 120 pesos.

Afectó cierre de calles por parte del Ayuntamiento

De igual forma, señaló que para ellos, la crisis comenzó desde que inició la contingencia, por lo que primero se mantuvieron cerrados, posteriormente, el Ayuntamiento de Puebla cerró las calles del primer cuadro de la ciudad, siendo una de ellas la 8 Oriente, lo que para los negocios de esta zona fue el último clavo en su ataúd, pues apenas y tenían ventas al día; además, a pesar de que la Secretaría de Movilidad había anunciado que se iba a volver a dar el paso vehicular, no han habido acciones.

"Dijeron que ya iban a dar el paso, pero todavía no dejan entrar coches, antes compraban apenas un juego didáctico, pero cuando cerraron el centro, hay muy poca gente que baja a caminar y venir a comprarnos, como ahora" relató.

Por último, la dueña de dicha papelería señaló que, a pesar de haberse reinventado con entregas de listas de útiles a domicilio por la contingencia sanitaria, tampoco han tenido buenos ingresos, pues en lo que va de este periodo, apenas han entregado cinco pedidos y listas de 120 pesos.

"Por la pandemia, entregamos las listas a domicilio pero no hay nada, sólo cinco pedidos en todo lo que viene siendo la temporada escolar, pensábamos que tendríamos más llamadas, pero sólo han sido tres llamadas y listas de 50, 70 y 120 pesos" lamentó.

"Sólo hemos vendido apenas una mochila"

En entrevista con esta casa editorial, la dueña de Cachibaches Ramlen, mencionó que, en cuanto a mochilas escolares, no ha tenido ninguna venta de dichos artículos, pues señaló que no ha tenido encargo de ningún pedido en especial de algún personaje o color de dicho producto.

"En estas fechas teníamos buenas ventas, pero ahora sólo una mochila hemos vendido, está bastante bajo, la gente ni pide, todavía el año anterior nos llamaban para pedidos de algún modelo, pero ahora nadie está interesado", lamentó la poblana.

A su vez, resaltó que en años anteriores tenían ventas de alrededor de 40 mochilas, pese a ello, por la contingencia sanitaria, se vieron obligados a buscar otro tipo de trabajo para poder subsistir, mientras se recuperan económicamente.

"Tuvimos que buscar otros trabajos, no resulta, y francamente no sé cuándo se recupere esto, la gente lo que menos hace es gastar y la verdad es que no vemos cuando se termine, la temporada buena ya se pasó y no creo que exista algo más para nosotros" finalizó.