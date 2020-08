Caerán más morenovallistas por títulos patito, advierte Barbosa

Luego de la vinculación a proceso de Jesús Giles Carmona por recibir un titulo de manera irregular, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que es parte del proceso de justicia por haber falsificado documentos, mientras que desconoció cuantos allegados del morenovallismo que podrían llegar también a ser vinculados por la FGE.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que todo aquel que haya violado la ley puede esperar una investigación en su contra por irregularidades de diferentes índoles, caso de los morenovallistas que recibieron títulos y los cuales fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado en octubre del 2019.

En este sentido precisó que en el caso de Jesús Giles ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) es uno de los casos en donde por parte del IEDEP se le entregó un título "patito" pues agregó que falsearib documentos, situación que sigue en curso.

Ante esto Barbosa Huerta desconoció quienes más de los más de 25 involucrados podrían llegar a recibir una vinculación a proceso como el ex panista antes mencionado pues refirió que ese tema lo ve directamente la Fiscalía General del Estado no el ejecutivo estatal que preside.

"Quien haya violado la ley que espere una investigación en su contra, en ese caso de Giles es el caso de una escuela del estado un instituto (IEDEP) que lo permitieron, así de sencillo, muchos casos ahí de gentes que obtuvieron sus títulos de manera ilegal porque falsearon calificaciones y otros documentos y se investigará son varios casos (...) no se cuantos más son", dijo.

Cabe recordar que entre los involucrados están el ex funcionario de Antonio Gali Fayad y Martha Erika Alonso Hidalgo, Francisco Rodríguez, el ex futbolista Roberto Ruiz Esparza, David Rosas Armijo ex delegado del DIF, Gerardo Islas padre del diputado "Gerry" Islas, y otros más allegados del morenovallismo que recibieron un título patito.