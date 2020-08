Descarta Barbosa 'desconvertir' hospitales ante baja de hospitalizados por COVID

Pese a la baja en las cifras de hospitalización en el estado por COVID, el Gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó la posibilidad de desconvertir Hospitales COVID para que den atención General nuevamente pues afirmó que no se puede todavía desmontar nada hasta que las condiciones de la pandemia bajen.

En entrevista el mandatario Poblano refirió que aún no se puede bajar la guardia en el tema COVID, por lo que descartó la viabilidad de desconvertir unidades hospitalarias Especializadas en la atención de la pandemia ante la baja de hospitalización de las últimas semanas que al último corte de la SSA es de menos de 700 cuando llegó a ser mil camas ocupadas.

En este sentido comentó que no se puede desmontar nada porque la pandemia todavía no termina en el estado, por lo que se debe esperar a que haya una condición favorable en torno a la pandemia y ahí entonces poder analizar las medidas que se Irán retirando.

"No, no hay que desmontar nada contra el COVID porque todavía no termina nada, tenemos una condición que pude cambiar no vamos a desmontar todo lo que se ha hecho en este tiempo", dijo.