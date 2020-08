Revela Barbosa que su gobierno investiga a ex ediles morenovallistas como Leoncio Paisano

El mandatario acotó que se debería también investigar a los directivos de los Institutos y Universidades Tecnológicas que eran operadores políticos durante los gobierno de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, aunque no dio nombres específicos.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que su gestión abrió múltiples investigaciones contra ex presidentes municipales allegados al morenovallismo como Leoncio Paisano de San Andrés Cholula por irregularidades en sus administraciones.

En entrevista el titular del ejecutivo refirió que hay diferentes investigaciones contra ex ediles del estado que incurrieron en irregularidades durante la época del morenovallismo, aunque no precisó de que municipios y quienes son los involucrados.

Únicamente nombró a uno que es Leoncio Paisano ex edil de San Andrés Cholula, de quien tiene una investigación iniciada por irregularidades en su tiempo de edil, además de que refirió que no hay un proceso similar contra el ex alcalde de la misma zona, Miguel Ángel Huepa.

"Tengo a de Paisano hay una investigación en curso por irregularidades en su administración como a muchos ex alcaldes, todos son ex morenovallistas", dijo.

Por otra parte el mandatario acotó que se debería también investigar a los directivos de los Institutos y Universidades Tecnológicas que eran operadores políticos durante los gobierno de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, aunque no dio nombres específicos.