Manzanilla devuelve lodo y se tira matar: Barbosa sabía y autorizó el uso de la partida secreta

Los otros denunciados son Luis Maldonado y Jorge Cruz Bermúdez, ex titulares de la extinta SGG, así como los ex titulares de Finanzas, Roberto Rivera, Roberto Moya Clemente, Guillermo Bernal, Raúl Sánchez y Enrique Robledo

Diez ex secretarios morenovallistas son investigados tras haber sido denunciados penalmente por un posible daño patrimonial de 241 millones de pesos a través de partidas secretas, entre los que se encuentran Jorge Estefan Chidiac, ex secretario de Finanzas y Administración, y Fernando Manzanilla Prieto, ex secretario general de Gobernación, que se puso ‘respondón’ y aseguró que sus movimientos financieros eran del conocimiento del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

De acuerdo con información de La Crónica, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se creó la Partida 3370, que hacía referencia a recursos para ser utilizados por los conceptos de “Servicios de Protección y de Seguridad”, sin embargo, ante la falta de evidencias que justifiquen los gastos, el gobierno estatal procedió a interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dicha situación había sido revelada por el gobernador Miguel Barbosa en semanas pasadas, al señalar que, a través de la partida secreta, los ex titulares de Gobernación y Seguridad Pública obtenían recursos.

Entre los ex funcionarios implicados, se encuentran el fallecido Luis Maldonado Venegas, mismo que fue titular de la Secretaría General de Gobernación (SSG), quien se despachó con la “cuchara grande” a través de la Partida 3370, haciendo movimientos financieros por 100 millones de pesos, los cuales se le fueron entregados en 23 pagos, en un periodo de un año y 10 meses.

Jorge Cruz Bermúdez, que fue encargado de despacho de la SGG, también accedió a dinero público por medio de dicha partida, con un monto de 18 millones de pesos, motivo por el cual forma parte de las averiguaciones.

Entre los denunciados, también se encuentran Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la dependencia en el gobierno de Antonio Gali Fayad, tras haber manejado 86 millones de pesos de la partida 3370.

Manzanilla salió bravo y niega partida secreta

Fernando Manzanilla Prieto, quien estuvo al frente de la SGG en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido y al inicio del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, es señalado por manejar un monto de 21 millones de pesos, en complicidad con Álvaro Gómez González, ex coordinador general de Administración de dicha dependencia.

Sin embargo, el ex funcionario estatal se puso ‘respondón’, pues, a través de su cuenta de Twitter, negó que haya hecho uso de recursos a través de partidas secretas, publicando la fotografía de un recibo por un millón y medio de pesos, asegurando que el gobernador Miguel Barbosa Huerta tenía conocimiento de dicha partida presupuestal.

Inclusive, señaló que gran parte de dichos recursos fueron destinados a financiar el proceso de entrega-recepción del gobierno interino de Pacheco Pulido a la administración de Barbosa Huerta.

“La partida presupuestal Servicios de Seguridad y Protección, es un concepto autorizado por el Congreso del Estado y homologado a las normas federales. Aclaró que Miguel Barbosa, como gobernador electo, fue informado de la supuesta “partida secreta” y sus montos de operación”, publicó.

Estefan Chidiac con presunto daño patrimonial de 4 mdp

La mayor parte de los ex funcionarios denunciados tuvieron paso por la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin embargo, se destaca el caso del priista Jorge Estefan Chidiac, al ser el único con un monto público correspondiente a cuatro millones de pesos.

Dicho monto fue el que operó el también ex diputado federal durante su paso por la SFA, en el gobierno interino de Pacheco Pulido.

Dentro del listado, también aparecen nombres como los de Roberto Rivera Trewartha, Roberto Moya Clemente, Guillermo Bernal Miranda, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio, quienes estuvieron al frente de la SFA en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Asimismo, se encuentra él, quien ocupó la titularidad de dicha dependencia en la administración interina de Pacheco Pulido, señalado por hacer mal uso de recursos a través de adjudicaciones directas y ahora por el uso de recursos de partidas secretas.