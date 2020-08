Exhibe Profeco a la gasolinera Aldia, presumen que no vendía litros completos

La gasolinera Aldia SA de CV fue exhibida a nivel nacional por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por negarse a formar parte de la verificación, mientras que dos estaciones de servicio se colocaron dentro de los listados de las más baratas en la venta de diésel y gas LP por litros.

Durante el informe semanal de la Profeco, el titular de la dependencia federal señaló que durante la semana pasada se realizaron visitas a 201 gasolineras, de las cuales, únicamente dos se negaron a ser verificadas, siendo uno de dichos casos el de Aldia SA de CV, mientras que el otro es el de la estación de servicio Alejandro Estrada Estrada, en Zacatecas.

Ante esta situación, el funcionario federal destacó que ambas gasolineras se negaron a ser revisadas por el personal de la dependencia que encabeza, por lo que consideró que se opusieron porque se encuentran ocultando actividades irregulares, como la venta incompleta de litros de gasolina.

“Dos gasolineras no se dejaron verificar, para que los consumidores se cuiden de la gasolinera de Alejandro Estrada Estrada, porque no se dejó verificar, seguro algo está escondiendo, no está dando litro de a litro, Aldia SA de CV es la otra, en Puebla, Puebla”, expresó.

En un recorrido realizado por CAMBIO en la gasolinera poblana que forma parte de la franquicia Exxon Mobil, se pudo observar que la estación de servicio da una mala prestación del servicio a sus clientes, generando críticas en contra de ella.

Además de que ha tenido incremento en los precios de sus combustibles, pues actualmente vende el litro de Magna en 17.95 pesos, mientras que el litro de Premium lo comercializa en 18.95 pesos, según la Comisión Reguladora de Energía.

Dos gasolineras entre las más baratas del país

Dentro del informe semanal de la Profeco, también fue incluida una gasolinera de la marca Gassa, localizada en Atlixco, formando parte de las más económicas para la venta de diésel, al tener un precio de 18.03 pesos y un margen de ganancia de 97 centavos.

De igual manera, la gasera Gas Tecomatlan se posicionó como la segunda con el gas LP por litro más barato de todo el país, al vender el combustible en 8.96 pesos por litro y tener un margen de ganancia de 2.19 pesos.