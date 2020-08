Regidores del PRI, PAN y G5 se lanzan vs obra de la 5 de Mayo: es de relumbrón

Los regidores del ‘PRIAN’ y del G5 se ‘lanzaron’ en contra de la modernización de la calle 5 de Mayo, pues la catalogaron como obra de ‘ornato’, debido a que no es prioridad para el Ayuntamiento, cuando ex acaldes, como la priista Blanca Alcalá, ya invirtieron en la zona.

En entrevista con CAMBIO, la regidora del PRI, Silvia Tanús Osorio, mencionó que la obra que anunció el domingo pasado el Ayuntamiento de Puebla es innecesaria, pues sólo se basa en el mejoramiento estético de la calle 5 de Mayo, que busca beneficiar el turismo, el cual, en este momento, se encuentra varado por la pandemia.

Asimismo, destacó que los 135 millones de pesos que se utilizarán para mejorar la imagen urbana del Centro Histórico, tuvieron que ser destinados a obras en juntas auxiliares y en programas para afrontar la pandemia, pues el primer cuadro de la ciudad no cuenta con ninguna problemática, ya que todas las administraciones pasadas han invertido en la zona.

“Considero que hay prioridades, no creo que a la Secretaría de Infraestructura le dé tiempo de ejercer los recursos, (…) el Centro Histórico ayuda con el turismo, sin embargo, creo es una obra de ornato, deberían implementar otras obras para más ciudadanos, esto pues todas las administraciones hacen obras en el Centro Histórico”.

Por su parte, el regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, mencionó que esta obra demuestra la falta de planeación que ha tenido el Ayuntamiento, ya que, a pesar de que los trabajos se van a ejecutar por las noches, los escombros provocarán el cierre de vialidades del Centro Histórico, por lo que los pocos comercios que lograron reabrir, al finalizar la contingencia, tendrán que volver a cerrar sus establecimientos.

“Literalmente no están claras las obras, dicen que van invertir tanto, pero no son transparentes, dañará la economía de los comercios, porque van a cerrar las calles, pedimos transparencia en la licitación, que se explique, que se escuche con detenimiento que la obra se generará en el transcurso de la noche, pero no me imagino cómo van a recoger el escombro en la mañana, se ve una falta de planeación, a esta alcaldesa le gusta la opacidad”, comentó.

Aunado a esto, los regidores del G5 mencionaron que ésta se convirtió en una prioridad para la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pues busca el agrado de la ciudadanía, con el fin de obtener una relección en el año 2021.