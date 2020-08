Raciel López lleva 100 días con COVID y rompe el confinamiento

Miguel Barbosa Huerta reveló que López Salazar seguía contagiado de coronavirus, pese a no tener síntomas; el mandatario indicó que no ha podido platicar con él y que las reuniones han sido vía remota

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, tiene ya cien días contagiado por COVID-19, aun así, decidió romper el confinamiento el pasado sábado, para asistir a un evento público por el Día del Bombero.

Por la mañana del lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que López Salazar seguía contagiado de coronavirus, pese a no tener síntomas. El mandatario indicó que no ha podido platicar con él y que las reuniones han sido vía remota.

“El Secretario Raciel sigue positivo, tiene ya 100 días, no he podido hablar con él, ya no tiene síntomas ni nada, pero sigue enfermo”, dijo.

El pasado 29 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública informó, a través de sus redes sociales, que su titular había dado positivo a COVID-19 y que se confinaría en su casa. Sin embargo, Raciel López ha seguido dando positivo a las pruebas de coronavirus, de acuerdo al gobernador del estado.

Rompe el confinamiento y encabeza la ceremonia del Día del Bombero

Sin embargo, el titular de la SSP rompió el confinamiento para encabezar, el pasado sábado, el Día del Bombero, donde también develó una estatua de bronce conmemorativa al bombero, así lo dio a conocer el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En el evento realizado en la corporación, ubicada en Bulevard Valsequillo, estuvo presente Sergio Vergara Berdejo, secretario de Cultura. También estuvo presente el comandante Albino Guadalupe Serrano, encargado de la estación de bomberos del Bulevar Valsequillo, de la ciudad de Puebla.

Por lo que los elementos y demás personal que participaron en dicho evento, pudieron ser contagiados por el secretario, que no respeto el confinamiento.