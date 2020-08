¡Violencia imparable! Ocho de cada 10 estudiantes BUAP han sido víctimas de algún delito

En Puebla, 8 de cada 10 estudiantes de la BUAP han sido víctimas de algún delito al exterior de la institución principiante robo a transeúnte, sin embargo de estos solo el 36 por ciento han presentado su denuncia correspondiente ante las autoridades, esto de acuerdo con una encuesta virtual realizada por la Asamblea Universitaria 25/02.

A través de sus redes sociales dicha agrupación compartió los resultados de su encuesta universitaria sobre percepción de Seguridad Pública en donde el 81.7 por ciento de los encuestados de la BUAP respondieron que han sido víctimas de algún delito fuera de la institución, mientras que cerca de 95.9 por ciento considera inseguras la zonas aledañas a la institución.

De los más de 80 por ciento que respondieron si a la pregunta de delitos, el 72.9 fue víctima de algún robo a transeúnte, mientras que otro 12.6 por ciento de algún delito sexual como acoso y 11 de vandalismo sin embargo solo el 36.9 por ciento procedió con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Del universo restante es decir el 63.1 por ciento de los que no presentaron denuncia el 24.8 por ciento no procedió por desconocer el proceso mientras que otro 21.3 por ciento contestaron que "no sirve de nada" por alguna experiencia previa, el resto respondió que por temor a represalias, falta de tiempo, percepción de que no sirve y por ser ub proceso complejo.

Cabe destacar que dentro de la encuesta el grupo de estudiantes que realizaron una denuncia solo el 6.8 obtuvieron resultados favorables, el 10.5 por ciento desfavorables y el 82.6 por ciento no ha obtenido ningún resultado por su proceso, aunque más del 60 por ciento de los denunciantes calificaron como deficiente el seguimiento de su denuncia.

Entre los resultados de sus encuestas virtuales cuyo universo entrevistado no detalla señalan que solo el 29.7 por ciento de los universitarios de la BUAP conocen los números de emergencia por cualquier situación delictiva, y de estos solo el 31.6 por ciento ha tenido que recurrir a llamar a una de estas líneas.