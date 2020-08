Barbosa-Manzanilla, choque de trenes total: ex titular de SEGOB amenaza con exhibir uso de la “partida secreta” (VIDEO)

El ex titular de la entonces Secretaría General de Gobierno, durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido y en los primeros 6 meses del barbosismo, ejerció 21 millones de pesos de dicho presupuesto

Fernando Manzanilla Prieto debe rendir cuentas personalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre cómo ejerció 21 millones de pesos de la denominada “partida secreta”, a su paso por la entonces Secretaría General de Gobierno (SGG), exigió el gobernador Miguel Barbosa, quién además dejó en claro que no ventilarán señalamientos contra el diputado federal.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano insistió en que el propio Manzanilla acredite y rinda cuentas sobre el destino de los recursos de la Partida 3370, conocida como "secreta", ante el órgano que lo investiga a él y a otros nueve ex secretarios, del interinato de Guillermo Pacheco Pulido y los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Precisó que no responderán y ventilarán situaciones sobre el ex diputado después de sus acusaciones en redes sociales, por lo que el mandatario, puntualizó, debe rendir cuentas personalmente.

“Lo dicho por Manzanilla sobre la denuncia que cursa en contra de él en la FGE, él es el que tiene que dar cuentas sobre cómo se gastó el monto de la partida identificada como “partida secreta”, él tiene que acreditarlo, lo demás es otra cosa, señalamientos no vamos a ventilarlos, él debe aclarar esto, no su administrativo, él tiene que rendir cuentas”, dijo.

Lo anterior, pues el pasado lunes, el ex titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) compartió en Twitter un mensaje en donde acusó que, inclusive, el propio mandatario estatal conocía la existencia de esta partida, la cual, funcionarios de su primer círculo, como David Méndez, actual titular de la SEGOB, firmaron para que se utilizara en la transición del gobierno interino al actual.

Esto lo acompañó con un supuesto recibo, en donde se detalla el monto que, supuestamente, aprobó el Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del 2020, y que está firmado por varios funcionarios, situación con la que ‘le salió lo respondón’ a Manzanilla Prieto.

Cabe recordar que, de acuerdo con La Crónica, 10 ex funcionarios son investigados por un supuesto daño patrimonial de 241 millones de pesos por la “partida secreta”, entre los que destacan Jorge Estefan Chidiac, Roberto Moya Clemente, Guillermo Bernal Miranda, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio, ex titulares de Finanzas de 2012 a 2019, así como el fallecido Luis Maldonado Venegas, Diódoro Carrasco Altamirano y Jorge Cruz Bermúdez, ex titulares de la SGG en el morenovallismo.