Celis calla sobre sus 800 millones en cuentas, pero se tira al piso como víctima de persecución (VIDEO)

El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, ‘se tiró al piso’ después de haber sido exhibido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por haber recibido casi 800 millones de pesos de recursos ilícitos, pues aseguró que es una persecución política por parte del gobierno estatal, al ser la organización uno de sus principales opositores.

En rueda de prensa virtual, Celis Aguirre aseguró que ellos no empezaron una batalla contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues no han realizado acciones en contra de su gobierno, aunque el propio Celis Aguirre amenazó, en diversas ruedas de prensa, con hacer marchas y desquiciar la capital al no conseguir el registro de los antorchistas como partido político.

El también cuñado de Aquiles Córdova Morán señaló que la cancelación de las cuentas bancarias es un acto premeditado por parte de la UIF, a cargo de Santiago Nieto, pues el organismo está actuando como juez, cuando sólo se está haciendo una investigación y se están dando a conocer hechos que no han sido comprobados.

“Así que no tenemos nada que esconder. La cancelación de cuentas es una injusticia, porque no demuestra en dónde está el supuesto error, y Santiago Nieto y Barbosa hacen un juicio en los medios, buscan crearnos la imagen de culpabilidad ante la prensa y la opinión pública, con el objetivo de encarcelarnos, pero eso es ilegal. Están violando la ley”, señaló Celis Aguirre.

El diputado federal, Brasil Acosta Peña, señaló que las acusaciones de UIF son falsas, pues no han mostrado pruebas sobre el supuesto dinero en efectivo recibido y tampoco han demostrado que sea de procedencia ilícita, únicamente son acusaciones que se han realizado en contra de los dirigentes, sin presentar pruebas.

Asimismo, respaldó a Juan Manuel Celis y a su esposa, Soraya Córdova Morán, ante las acusaciones realizadas por las autoridades federales, recalcando que su única preocupación al frente del movimiento, ha sido ayudar a los agremiados que más lo necesitan.