Bracamonte reaparece para criticar cambio de sede de Morena: es ilegal

Además, el ex dirigente local del partido lopezobradorista acusó a Édgar Garmendia de usurpar funciones y tomar atribuciones que sólo le corresponden al Comité Ejecutivo Estatal

Mario Bracamonte volvió a la escena política por el cambio de sede del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, acusando a Édgar Garmendia de usurpar sus funciones por presentarse como secretario general con funciones de presidente, y no haber consultado al Comité Ejecutivo Estatal sobre la mudanza del edificio, por lo que acudirá al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para tratar de detener el procedimiento.

A casi tres meses de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) ratificara la salida de Mario Bracamonte, según el oficio IEE/SE-0180/2020, el ex delegado con funciones de dirigente reapareció en la política poblana, mostrando su ambición por mantenerse en la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido.

Tras anunciarse el cambio de la sede de Morena en Puebla a la colonia La Paz, Mario Bracamonte salió a reprochar por la determinación que se dio a nombre del secretario general con funciones de presidente del CDE de Morena, Édgar Garmendia, pues lo calificó como un acto ilegal.

En primera instancia, señala que la mayor irregularidad del proceso es que haya un caso de usurpación de funciones por parte de Garmendia, al asumirse como secretario con funciones de presidente, ya que Mario Bracamonte fue nombrado delegado del CEN con esta función.

Asimismo, acusó a Édgar Garmendia de no haber consultado al CEE para tomar la determinación sobre el cambio de locación de la dirigencia estatal, por lo que el procedimiento iría en contra de los estatutos del partido, ya que se establece que se debe de presentar como una propuesta, para después ser sometido a votación.

Finalmente, señaló que la nueva secretaria de Finanzas del CDE, Josefina Tlapanco Franco, no es una militante poblana del partido, por lo que Bracamonte consideró que, al ser impuesta por el CEN y no tener contemplado el contexto del estado, no debería tener ni voz ni voto en las decisiones que se tomen al interior del órgano estatal.