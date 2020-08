En Puebla no ha habido agresiones contra el personal médico: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa no descartó que en Puebla haya habido muestras de rechazo contra personal médico, pero aseguró nunca hubo agresiones, tal es el caso que ahora son considerados como héroes por su labor durante la pandemia.

En rueda de prensa el mandatario mencionó que desde Congreso del Estado se legisló para que en caso de haber alguna agresión en contra de algún miembro del personal de la salud, hubiera las sanciones correspondientes, mismas que nunca hubo.

Asimismo, señaló que en todo el país, incluyendo al estado, al inicio de la pandemia hubo una sensación de rechazo para este sector de la población, debido a que se desconocía del tema, pero ahora esto ha cambiado y el sentimiento hacia el cuerpo médico es como si fueran héroes.

“Actualmente no hemos tenido reportes de agresiones a personal de la salud, eso que se dijo al principio del COVID que había rechazo al personal de salud, no dudo que haya ocurrido hasta en Puebla no tenemos registro de ello, el reconocimiento fue generalizado hoy son héroes”, refirió.