Denuncian adeudo de delegación del IMSS y la constructora TTQ

La delegación estatal del IMSS y la empresa TTQ, tienen un adeudo de miles de pesos ante uno de sus proveedores, a quienes contrataron para instalar el cableado de la unidad móvil de la Clínica 6 del organismo médico, sin pagarle por sus servicios, desde el pasado mes de mayo.

En entrevista con CAMBIO, José Fuentes Hernández relató que fue en el mes de mayo cuando Lisandro Tapia Moreno, representante de la empresa TTQ, lo contactó para que se hiciera cargo de los trabajos de instalación del cableado eléctrico del módulo temporal de la Clínica 6 del IMSS.

Aseguró que tras haber hecho los trabajos, la empresa le aseguró que realizaría en el pago de sus servicios en el transcurso de la semana siguiente, sin embargo, nunca se realizó su finiquito, el cual corresponde a una cantidad de seis cifras.

Asimismo, señaló que cuando se realizó la inauguración de la unidad temporal, intentó buscar al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, sin embargo, la delegada estatal, María Aurora Treviño García, lo impidió, con la promesa de que ella arreglaría el tema de su adeudo.

Pero tampoco hubo una respuesta por parte de la delegación del organismo médico, toda vez que solamente lo mandaban con distintos directores, sin que le pudieran realizar el pago de sus servicios.

“Salieron con que me iban a pagar a la semana, puse material, puse mano de obra y es la fecha en que no me liquidan, cuando vino Zoé Robledo traté de hablar con él, pero la delegada de Puebla me dijo que no, que lo platicara con ella”, expresó.

TTQ se niega a pagarle

José Fuentes señaló que, desde el pasado mes de mayo, ha buscado distintas maneras de contactarse con TTQ, a fin de que puedan finiquitar el pago de los servicios que realizó, sin embargo, no ha tenido ninguna respuesta por parte de la empresa, pues incluso le han bloqueado las llamadas telefónicas.

Aseguró que, inclusive, la empresa le había ofrecido participar en otras obras que tiene con el IMSS en la Ciudad de México y Chiapas, no obstante, al pedir una parte del pago por adelantado, le retiraron la oferta laboral.

De igual manera, acusó que dicha empresa mantiene adeudos en otras partes del país, calificándolos como unos defraudadores, al no cumplir con los pagos que debe hacer a sus proveedores.