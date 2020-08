Uniformes del gobierno no son de algodón, critica Canaive tras quedarse sin contrato

Luego de que la CANAIVE se quedara sin los contratos para elaborar los uniformes escolares del próximo ciclo escolar 2020-2021, Federico Carmona presidente de dicha cámara empresarial, criticó el material del suéter que se presentó el día de ayer en conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa, al corregir que no era de algodón sino de un material sintético.

"Queremos nos incluya como organismo de la cámara del Vestido para reactivar empleos no veo el por qué no (...) y también al gobernador, yo creo que no le han sabido informar bien, el suéter que manejó ayer que presentó que era de algodón, es un suéter de acrílico no es de ese material, lo único que cambia es el color, entendemos que no es un experto en el tema pero no es de algodón sino de otro material" fueron las palabras de Federico Carmona al explicar el origen de dicha prenda.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido delegación Puebla-Tlaxcala (CANAIVE) por ello, pidió que se les incluyera en la elaboración de dichos uniformes pues comentó que, a pesar de que se han mandado escritos solicitando realizar dichos uniformes escolares dirigidos a las secretarías de Gobernación y de Economía, no se ha obtenido alguna respuesta.

De igual forma, el empresario refirió que sus agremiados no entregan mercancía de mala calidad, pues han trabajado con otros estados para la elaboración de prendas al igual con tiendas departamentales importantes en el país, por lo que han tenido varios convenios para fabricar sus productos.

Por último, fue el día de ayer que el mandatario Miguel Barbosa Huerta presentó el uniforme que será entregado a más de un millón y medio de estudiantes de educación básica durante el mes de septiembre, el suéter será de color gris, dejando a un lado el azul marino del morenovallismo, donde destacó que las prendas deberán ser de algodón para garantizar la comodidad de los estudiantes.