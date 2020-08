El problema no es la “partida secreta”, sino el uso sin comprobar que le dio Manzanilla, sentencia Biestro

El líder del Congreso dijo que el gasto del dinero público está sometido a reglas de operación, por lo que, al no cumplirlas, se presume un mal manejo de los mismos

El diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que el Congreso del Estado autorizó la Ley de Egresos del gobierno estatal en la gestión de Fernando Manzanilla como secretario de Gobernación, pero la acusación en contra del diputado federal del PES es por haber ejercido recursos de manera discrecional, sin reportarlo como lo marca la ley.

A lo largo de la semana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, hizo uso de una “partida secreta”, con la cual se realizaron gastos de recursos irregulares, por lo que se procedió a denunciarlo, junto con otro ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, ante la FGE por un manejo discrecional en conjunto que asciende a los 873 millones de pesos.

En ese sentido, el diputado Gabriel Biestro Medinilla aseguró que, a pesar de que el Congreso del Estado es quien aprueba la Ley de Egresos del Estado, la denuncia del gobernador Miguel Barbosa Huerta se centra en el uso discrecional de los recursos por parte de los ex funcionarios morenovallistas.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Claro que todo el egreso lo aprueba el Congreso, pero no por eso quiere decir que se puede hacer uso discrecional o ilegal de los recursos, no sé que tenga que ver esa respuesta con la denuncia original que se hizo del mal uso de la partida”, destacó el diputado.

Ante las críticas del diputado Oswaldo Jiménez, quien echó en cara la aprobación de la “partida secreta”, Gabriel Biestro enfatizó que el gasto del dinero público debe de estar sometido a ciertas reglas de operación, por lo que es irrelevante la aprobación del monto, ya que se está denunciando por un presunto mal manejo de los recursos públicos.

“Finalmente, todo el dinero público tiene que someterse a determinadas reglas de operación, de uso, que esté o no esté eso es irrelevante, el punto es que se está denunciando un posible, un presunto, mal uso, mal manejo de recursos públicos; estén o no estén en un presupuesto eso es otra cosa que no entiendo qué tiene que ver”, sentenció.