CCE prevé recuperación económica hasta 2021: no hay dinero, ni ventas

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, informó que cerca de 330 mil negocios regresaron a la Nueva Normalidad, sin embargo, alertó que será a principio del 2021 cuando inicie la recuperación económica por la pandemia.

En entrevista con CAMBIO, el líder de la cúpula empresarial recordó que las empresas estuvieron paradas por cinco meses debido a la crisis de sanitaria por el COVID-19, por lo que los empresarios vienen muy “lastimados”, pues hay casos que “traen deudas importantes en el tema de Seguro Social, Infonavit, provedurías, rentas”.

En el mismo sentido, refirió que las ventas no han sido las esperadas, pues los poblanos no han comprado en los establecimientos, lo que reveló que los ciudadanos aún no están acostumbrados a esta Nueva Normalidad.

Luego de que el día de ayer la Secretaría de Economía anunciara la ampliación de horarios de cierre para los restaurantes en Puebla, el empresario celebró que el Gobierno del Estado haya determinado esta acción, pues los negocios de este sector podrán tener un mayor flujo de clientes para poder recuperarse económicamente.

IP continúa imparable, regalan más cubrebocas

La Inciativa Privada continúa con su buen corazón, pues ayer, en la explanada del Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, en conjunto con otras cámaras empresariales, y ahora el sindicato de la FROC-Conlabor, entregaron kits de cubrebocas y gel antibacterial a taxistas que transportan de manera gratuita al personal de salud de hospitales COVID.

En este sentido, los empresarios hicieron entrega de más de 14 mil cubrebocas y 400 litros de gel antibacterial a los taxistas pertenecientes a este sindicato, a su vez, René Sánchez Juárez, líder en Puebla de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), anunció que también distribuirá más de un millón de cubrebocas.

Por último, estuvieron presentes Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco; Fernando Treviño, de Coparmex; Federico Carmona, de Canaive Puebla; Ernesto Galindo Vega, director del Transporte Mercantil y Aplicaciones; Manuel Jiménez, presidente del Club Puebla, así como René Sánchez Juárez, dirigente de La FROC-Conlabor.