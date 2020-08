Antes de rentar otra sede, deben definir al dirigente, pide Biestro

Es necesario que antes de realizar la renta de un inmueble para Morena, dejen claro quién es el dirigente estatal del mismo, pues entre la disputa, se desconoce quién es la persona que debe tomar ese tipo de decisiones, señaló el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista para CAMBIO, el ex dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, señaló que antes de realizar el proceso de renta de un nuevo inmueble para el partido, deberían de determinar quién es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, pues sólo dicha figura puede realizar ese tipo de trámites.

El diputado señaló que, ante la incertidumbre de saber quién está al frente del partido, hay desconcierto sobre las cosas que se realizan, pues mientras él considera como dirigente provisional a Mario Bracamonte, algunos documentos del partido han señalado como secretario con funciones de dirigente a Édgar Garmendia.

“Bien a bien no entiendo eso, cómo está el asunto. Creo que se debe definir de manera pública, clara, quién es el que lleva las riendas del partido; tengo entendido que, provisionalmente, todavía es Mario Bracamonte; bien no te podría decir porque no entiendo cómo está todo y ese que sería el representante legal el que, en un momento dado, decidiría algo así”, destacó el diputado.

Cabe destacar que el pasado martes se reavivó el pleito por la dirigencia de Morena debido al cambio de sede autorizado por Édgar Garmendia, pues Mario Bracamonte lo calificó como un acto en donde no se tomó en cuenta al CEE, aunque el secretario general del partido lo desmintió, señalando que se consultó al Comité Ejecutivo y al Consejo Estatal para que fuera una decisión unidireccional.

Por otro lado, Biestro Medinilla consideró que los problemas que hay en la dirigencia en Puebla van a provocar que el partido pierdas las elecciones del 2021, pues aseguró que tras la elección de la dirigencia nacional, el partido irá tomando el rumbo para mantenerse al frente de la Cuarta Transformación.

“No, yo creo que son cosas que se van a ir regularizando, se va a ir asentando todo y pues creo que todo partido político, toda institución, tiene momentos de, a lo mejor, algo de inestabilidad, pero eso se va a ir regularizando”, enfatizó Gabriel Biestro.