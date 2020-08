Aprueba el IEE protocolo para el regreso paulatino de actividades presenciales

El Instituto Electoral del Estado aprobó el protocolo de retorno de sus actividades de manera presencial ante la pandemia del Covid-19, después de haber suspendido sus actividades de manera presencial hace seis meses.

En sesión ordinaria los consejeros aprobaron de manera unánime el protocolo para que se reanuden sus actividades, indicando que estas se irán retomando de manera paulatina.

Dentro de la discusión el consejero presidente Miguel Ángel García Onofre destacó que se aplicarán las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores y visitantes del IEE, toda vez que no se debe de bajar la guardia ante la pandemia del Covid-19.

Dentro de la sesión ordinaria también se aprobó el cambio de denominación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación a Dirección de Igualdad y no discriminación, de igual manera la Comisión Permanente de Inclusión, Igualdad y Paridad de Género pasó a llamarse Comisión Permanente y no Discriminación.

Asimismo se aprobaron informes de fiscalización a organizaciones que aspiraban a ser partidos políticos y claudicaron, Fuerza de la Sociedad Transformadora de Puebla, Reformismo Nacional para el Cimiento de México y Dignificación Ciudadana, las cuales tuvieron irregularidades en su documentación , por lo que se les impuso una amonestación pública.