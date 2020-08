Por irregularidades IEE amonesta públicamente a organizaciones que quieren ser partidos

Las organizaciones Fuerza de Unidad Transformadora, Reformismo Nacional y Dignificación Ciudadana, qué buscaban convertirse en partidos políticos, fueron amonestadas públicamente por el Instituto Electoral del Estado (IEE) por irregularidades en su documentación fiscal.

En sesión ordinaria se analizaron los informes de la documentación financiera que presentaron las otras organizaciones, mismas que claudicaron en sus intenciones de convertirse en partido político.

En el caso de Dignificación Ciudadana, está no comprobó sus gastos de constitución ni entregó sus gastos de ingresos y de gastos, motivo por el cual se le interpuso la amonestación pública.

Respecto a Reformismo Nacional se indicó que no se comprobaron sus gastos operativos ni de constitución como pedían jurídica.

Fuerza de Unidad también fue sancionada después de que no se registrara dentro del plazo legal en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y registrará donaciones y aportaciones que no reflejó su cuenta bancaria