Inicia calientita la disputa por la dirigencia del Sindicato de Audi

Apenas este lunes iniciaron las campañas para dirigir el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), y ya se reportaron las primeras "guerras sucias" entre planillas, pues César Orta Briones acusó al actual líder, que busca la reelección, Álvaro Vázquez, de incurrir en actos anticipados de campañas y difundir rumores acerca de una supuesta relación que tiene la planilla ‘Renovación Sindical’ con Leobardo Soto y la CTM.

En rueda de prensa rumbo a las campañas para convertirse en el nuevo secretario general de Sitaudi, Orta Briones, de la planilla "Renovación Sindical", acusó al actual dirigente de iniciar a promocionarse la semana pasada, entregando mochilas a los más de tres mil 500 trabajadores en la planta de Audi, pese a que las campañas iniciaron el 29 de agosto, a través de la planilla “Estabilidad laboral y sindicalismo para el futuro”.

“Cometió una falta a la convocatoria emitida por la Comisión Electoral en el apartado II de las Campañas Electorales inciso 1, donde se especifica la fecha en la que iniciarían este tipo de promociones, por esta razón, anunciamos que presentaremos una denuncia formal ante la Comisión Electoral”, reprochó el candidato por ‘Renovación Sindical’.

En este sentido, volvió a señalar a López Vázquez por cometer actos de intimidación y agresión, tanto a él como a los 18 integrantes de su planilla de la base trabajadora, lo responsabilizó sobre daños a futuro, tanto a sus adheridos como a su persona, en este tiempo de elecciones para dirigir el Sitaudi.

“Son calumnias las acusaciones o señalamientos que mi planilla tenga que ver con la CTM”

El candidato de la planilla “Renovación Sindical” negó lazos con Leobardo Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), mencionando que sólo están queriendo ensuciar su campaña con una “guerra sucia” para que no pueda ganar las elecciones, al igual que nexos con otras agrupaciones o sindicatos externos a la planta armadora.

“No pertenezco a la CTM, no conozco a sus dirigentes y en consecuencia no tengo ningún tipo de relación con ellos, debo aclarar que la CTM no patrocina la campaña de nuestra planilla, todo corre porque mis compañeros y su servidor invertimos en estas elecciones, estas acusaciones son calumnias y absurdas”, pronunció.

Debido a esta situación, invitó a Leobardo Soto a desmentir esta información de manera pública.

Por último, Cesar Orta Briones agradeció a la empresa armadora por las facilidades para realizar las próximas votaciones a principios del mes de octubre, sin embargo, los exhortó a ser libres de favoritismos y dejar que las campañas y las tres planillas se ganen la confianza de los más de tres mil 500 empleados de Audi.

Luego de que tres planillas fueran las únicas que aprobaron los parámetros de registro para ser parte de las elecciones a dirigente del Sindicato Sitaudi, se dio a conocer el primer candidato bajo los colores negro-plata, el cual corresponde a Orta Briones, quien fungió por más de 20 años en la industria automotriz y actualmente cuatro años siete meses dentro del Sindicato Audi México.