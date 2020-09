Permisos ambientales otorgados por el Ayuntamiento desde julio de 2019, no son válidos

El gobierno de Puebla alista una denuncia contra funcionarios del Ayuntamiento de Puebla, presidido por Claudia Rivera, especialmente contra los de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, por la entrega de más de mil permisos irregulares para la construcción de obras y desvío de recursos que le correspondían al Ejecutivo, además de que realizaron cobros indebidos fuera de sus atribuciones por este tipo de trámites.

En entrevista, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, dio a conocer que la Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento realizó, en 2019, cerca de mil 129 trámites de plan de manejo de residuos y 541 trámites de regularización, sin embargo, muchos de estos fueron expedidos de manera irregular.

Esto, pues detalló que tomaron la determinación de no renovar el convenio para el tema del Banco de Tiro con el Ayuntamiento de Puebla para el manejo de residuos por irregularidades en los procesos, pues se hicieron visitas para ver sus procesos y detectaron una serie de situaciones, como que ejercían atribuciones no cedidas en el convenio antes mencionado, inclusive ocultaron información sobre sanciones, tema que no les correspondía.

Es por ello que, puntualizó, no fue posible firmar un convenio con quien llevó acciones indebidas durante y después de que terminó la vigencia del convenio, inclusive a sabiendas de que la Smadsot les recomendó que no hicieran trámites fuera del marco del convenio, sin embargo, al hacer caso omiso, puntualizó que darán parte a las autoridades correspondientes.

“No es posible firmar un convenio con quienes han estado llevando acciones durante la vigencia del convenio, y cuando venció, continuaron expidiendo cientos de trámites a sabiendas de que se les advirtió que no lo hicieran. Nosotros, una vez con conocimiento, tendremos que dar aviso a las instancias correspondientes”, dijo.

Convenio terminó el 31 de julio de 2019

En tanto, la funcionaria estatal detalló que el último convenio celebrado fue del 20 de mayo al 31 de julio de 2019, sin embargo, desde ese día siguieron expidiendo desde la Secretaría de Desarrollo Ambiental municipal permisos y cobrando por estos trámites, inclusive.

Aquí detalló que, de acuerdo a la Ley de Ingresos de 2020, por el plan de manejo para un micro generador, menor a 150 metros cuadrados, el costo es de 121.39 pesos; para uno pequeño, de entre 151 y 500 metros cuadrados, el costo es de 241.60 pesos, y finalmente, para uno mediano, de 501 a mil 499 metros cuadrados, el costo es de 477.31 a 960.51 pesos, montos que siguieron cobrando aún sin tener el convenio.

Además, Manrique Guevara explicó que llevaron a cabo acciones fuera de sus atribuciones, como sanciones, mismas que el Ayuntamiento cobraba, así como hacer regularizaciones; aquí destacó que es posible que hayan incurrido en un desvío de recursos que le correspondían al Estado, situación por la cual se dará parte a las autoridades

“Es probable que sí (haya habido desvío de recursos), no tenemos calculado, al no habernos informado los trámites que se hicieron y nosotros no sabemos, cuánto ingresó a las arcas por motivo del marco, y las actividades de sanción continuaron cobrando a partir del convenio no lo sabemos”, expresó.

Permisos entregados no tienen validez, empresas deberán volver a pagar

Por su parte, el subsecretario de Gestión Ambiental Energética de la dependencia, Santiago Crehueras, precisó que cualquier permiso celebrado después del 31 de julio de 2019 no tiene ninguna validez; por ello, las empresas que pagaron por éstas, deberán volver a pagar por este tema, situación que están revisando para ver concretamente cuántos casos como estos son.

“Son permisos que no tienen validez, se encuentra fuera de un convenio, cualquiera después del 31 de julio no tiene validez, (…) a pesar de que se les advirtió, detectamos que hacían el trámite y otros cobros que no estaban cedidos, sigue siendo nuestra responsabilidad, nosotros no hemos recibido denuncias, hemos conocido, por medios, denuncias anónimas y se preocupan por el tiempo, pero debería ser mayor por recibir permisos que carecen de validez”, comentó.

Además, la titular de la Smadsot garantizó que su dependencia no tarda más de 25 días en dar salida a los trámites precisamente de estos permisos, inclusive, en obras menores son menos días; mientras que aclaró que han estado trabajando con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el tema del Banco de Tiro y el control de los residuos, prueba de ello es que, de 241 trámites solicitados, han resuelto 231.

Ayuntamiento incluso aceptó que expidió permisos sin atribuciones: Barbosa

Previamente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el Ayuntamiento había expedido cerca de mil permisos sin tener las atribuciones para construcciones, y que incluso desde el gobierno capitalino aceptaron que habían expedido permisos sin tener las atribuciones, aunque aclaró que este tema ya lo estaba revisando la Secretaría de Medio Ambiente.

“La Secretaría de Medio Ambiente tiene hasta en un 70 por ciento los pendientes que le habían dejado, el Ayuntamiento tiene expedidos hasta mil permisos sin atribuciones, tenemos constancias de todo ello, (...) el Ayuntamiento reconoce los permisos que ha expedido sin atribuciones”, acotó.