Barbosa analizará el proyecto de las obras de remodelación del Centro Histórico

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta insistió en que analizará el proyecto de obras que pretende realizar el Ayuntamiento de Puebla encabezado por Claudia Rivera Vivanco en el Centro Histórico de la capital, para después dar un pronunciamiento sobre el mismo.

Durante su conferencia matutina el mandatario estatal indicó aún no tiene conocimiento pleno del proyecto ejecutivo de las obras, por lo que no podía dar una postura sobre el mismo.

“No conozco el proyecto ejecutivo de lo que se dice va a llevar a cabo el ayuntamiento cuando tenga el proyecto ejecutivo en mi poder y lo estudié podré tener una opinión sobre el mismo”, dijo.

Por este motivo descartó que desde el Ejecutivo estatal se busque cancelar las obras al no tener conocimiento del proyecto, además de que tampoco se tienen facultades para exhortar al Ayuntamiento para que no las haga.

De igual manera señaló que es un decisión del Congreso del Estado realizar el exhorto hacia el gobierno municipal para evitar que se realice la remodelación de calles en el Centro Histórico, después que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del congreso local, Gabriel Biestro Medinilla anunciara dicha acción.