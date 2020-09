¡Bye, bye! Congreso no tendrá nueva sede por culpa de la crisis por Covid

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla anunció que el cambio de la sede del Poder Legislativo será suspendido a causa de la crisis ocasionada por la pandemia, mientras que las labores de rehabilitación al Congreso concluirán en 3 días.



En entrevista el diputado morenista comentó que la economía no permite gastar para hacer el tema del cambio de sede por lo que pite el momento no se hará el cambio de sede como habían anunciado en semanas pasadas.



"La economía No está para eso no gastaríamos para algo así (...) queda detenido ahorita no son momentos para algo de esa naturaleza no es óptimo pero bueno la situación no se pudo dar", dijo.



En este sentido acotó que se está analizando el proceso del reinicio de actividades sin embargo no hay condiciones óptimas debido a que están viendo cómo organizar a los 41 diputados y sus equipos, distribución que están viendo para hacer en el Congreso del estado al cual acotó terminarán los trabajos de rehabilitación en 3 días.



"Los integrantes de la junta necesitamos reiniciar actividades pero no estamos en condiciones óptimas (...) están por terminar, a 3 días de terminarlos el problema es el espacio para albergar a 41 diputados con sus equipos en un espacio reducido tendremos que ver, es producto de un acuerdo y un consenso", expresó.