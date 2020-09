Claudia exculpa a su administración de entrega y cobro ilegal de permisos de Desarrollo Urbano

Claudia Rivera Vivanco exculpó a su administración de entrega y cobro irregular de más de mil permisos ilegales en el área de Desarrollo Urbano, señalando que la titular de la SMADSOT Beatriz Manríque Guevara le entregó información errónea sobre las acciones del Ayuntamiento al gobernador Barbosa Miguel Barbosa y está dispuesta a aclararlo.



En conferencia de prensa la presidenta municipal, señaló que Manrique Guevara, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), fue la causante de que el gobernador del estado tenga información errónea sobre las actividades que está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio.



"Por supuesto que no porque ya se dio a conocer que ha sido imprecisa la información que le hicieron llegar los propios titulares de las dependencias al señor gobernador, con todo gusto revisamos si un servidor público o servidora que está como responsable de la dependencia estatal no hace su trabajo, no da contestación a los oficios por supuesto que se genere una sanción pero en la cancha de quién regula, de quien administra y de quien dice qué y cómo qué es lo que se ha dado a conocer y las facultades de regulación de estos campos de tiro y de las acciones", comentó.



A su vez detalló que la obligación de su administración es prevenir y actuar cuando se presenten prácticas de clandestinidad en los vehículos que trasladan materiales y señaló que hay mesas de trabajo conjuntas para reforzar las estrategias que se toman.



"Estamos trabajando con estrategias de reforzamiento con otras dependencias del municipio para estar vigilando, para hacer supervisiones de que este tipo de vehículos que trasladan material tengan sus permisos y de igual manera mantenemos mesas de trabajo para mejorar estas estrategias", declaró.



Para finalizar invitó a la ciudadanía en general a cuidar al medio ambiente, específicamente los ríos y barrancas sin importar si son de índole estatal o federal.