Restaurantes con horario extendido para El Grito, pero sin aglomeraciones: Barbosa

El mandatario expresó que, en cuanto a la petición de empresarios, cámara restaurantera entre otros sobre extender el horario de servicio el próximo 15 de septiembre, "no es enemigo" de esto y si hay posibilidad

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, abrió la puerta para que la industria restaurantera extienda su horario de atención durante los festejos del Grito de Independencia, siempre y cuando se eviten grandes aglomeraciones y se respeten las medidas de sanidad.

En entrevista el mandatario expresó que, en cuanto a la petición de empresarios, cámara restaurantera entre otros sobre extender el horario de servicio el próximo 15 de septiembre, "no es enemigo" de esto y si hay posibilidad, aunque no especificó hasta qué hora podrán tener abierto.

"En cuanto al horario si hay posibilidad, yo no estoy en contra de eso, es un día especial. No sé exactamente hasta qué hora podrían cerrar, no soy yo autoridad administrativa pero el horario que signifique un 15 de septiembre en la noche. es una fecha especial, vamos a transitar por un mes de fiestas ", declaró.

El gobernador resaltó que esta posibilidad es viable siempre y cuando se respete la medida de dar servicio a sólo el 33 por ciento de la capacidad total de los negocios,

"Si hay posibilidad de esa extensión, pero con un 33 por ciento, lo que se evita es la aglomeración. Nosotros atentos al diálogo, estaremos platicando con la gente", finalizó.